Sầu riêng rớt giá vì lý do bất ngờ

Ngày 28-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá sầu riêng Ri 6 chuẩn xuất khẩu tại Đông Nam Bộ được các vựa thu mua cao nhất 42.000 đồng (loại A) và 27.000 đồng/kg (loại B); sầu riêng Monthong chuẩn xuất khẩu loại A giá 75.000 đồng/kg và loại B giá 55.000 đồng/kg.

So với cuối tháng 5-2025, giá sầu riêng Monthong giảm khoảng 8.000 đồng/kg còn sầu riêng Ri 6 giảm đến 16.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho hay giá sầu riêng tại Trung Quốc hiện vẫn tốt nhưng vấn đề là Việt Nam không có nhiều hàng đạt chuẩn xuất khẩu.

Lý do thời điểm hiện tại bước vào mùa mưa, sầu riêng bị sượng.

Sầu riêng được bán lẻ tại Lâm Đồng

Do đó, lượng hàng bị xếp vào nhóm C, D hoặc hàng dạt rất nhiều. Vì vậy, nhà vườn thu hoạch ở giai đoạn này phải bán ở mức giá thấp hơn nhiều so với các năm.

Một số thương lái cũng cho hay vào vườn khảo sát sầu riêng không dám báo giá vì hàng dạt quá nhiều, khi mang về sẽ bị loại ra nên nguy cơ thua lỗ cao.

Tại thị trường trong nước, giá sầu riêng cũng đa dạng từ 50.000 – 120.000 đồng/kg tùy chất lượng, quy trình canh tác và điểm bán.

Thậm chí, có nhà cung cấp còn "chơi lớn" khi tổ chức tiệc buffet sầu riêng tại siêu thị với giá 199.000 đồng/người trong thời gian 1 giờ.

Với mức giá này, tính ra sầu riêng loại A bán lẻ chỉ 60.000 đồng/kg (nguyên trái) nên nhà cung cấp chủ yếu vì mục tiêu quảng bá hơn là lợi nhuận.