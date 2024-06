Sầu riêng vào mùa cao điểm xuất khẩu

Ngày 21-6, các vựa đóng hàng xuất khẩu thông báo giá sầu riêng Monthong (Dona) loại 1 dao động khoảng 82.000 - 84.000 đồng/kg, loại 2 giá 64.000 đồng/kg; sầu riêng Ri 6 loại 1 giá 60.000 đồng/kg, loại 2 giá 45.000 đồng/kg.



Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong tháng 6 ước đạt gần 775 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt 3,434 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến cả năm 2024 có thể đạt 7 tỉ USD.

Từ khi sầu riêng được chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc vào cuối năm 2022, đóng góp của mặt hàng này vào nhóm ngành rau quả ngày càng lớn. Giá trị xuất khẩu rau quả tập trung vào những tháng thu hoạch sầu riêng, tức từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Những tháng còn lại chủ yếu là sầu riêng nghịch vụ nên sản lượng không nhiều.