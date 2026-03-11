Sau thông tin giao dịch một phần gan 1,2-1,5 tỉ đồng, Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép tạng

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện, sở y tế địa phương và cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy và ghép tạng, sau khi xuất hiện thông tin về các đường dây môi giới, mua bán tạng trái phép.

Ghép tạng được thực hiện tại nhiều cơ sở y tế nhằm cứu sống người bệnh. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Y tế, thời gian qua cơ quan chức năng và báo chí phản ánh việc một số đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người hoạt động trái phép, kết nối qua các nền tảng mạng xã hội.

Những hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín ngành y và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, tính mạng người dân.

Để chấn chỉnh vấn đề này, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cùng các quy định liên quan. Mọi hành vi môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm. Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.

Các cơ sở thực hiện ghép tạng phải rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn liên quan đến hiến, lấy và ghép tạng; kiểm tra chặt chẽ hồ sơ hiến, ghép; bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép thì không được thực hiện ghép.

Đối với trường hợp hiến tạng từ người sống, các bệnh viện phải thẩm định, xác minh rõ mối quan hệ giữa người hiến và người nhận theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý cho nhân viên y tế, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia hoạt động ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có thực hiện ghép tạng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông, vận động hiến tạng từ người chết não nhằm tăng nguồn hiến hợp pháp và từng bước hạn chế nguồn hiến từ người sống.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu môi giới hoặc mua bán mô, bộ phận cơ thể người, các cơ sở y tế phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Một đối tượng trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người. Ảnh: VTV

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều đường dây môi giới mua bán gan, thận trái phép hoạt động tinh vi trên mạng xã hội, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số người và nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng.

Các đối tượng thường đăng thông tin tìm người hiến tạng "hậu tạ cao" hoặc sử dụng trung gian để tiếp cận người có nhu cầu bán tạng. Giá giao dịch mỗi quả thận có thể lên tới khoảng 800-950 triệu đồng, một phần gan khoảng 1,2-1,5 tỉ đồng.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng và chuyên gia y tế, việc bán nội tạng tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe lâu dài, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được theo dõi y tế chặt chẽ.