TP HCM: Bình tĩnh đến công an trình báo "bắt cóc online" nên không mất tiền

Ngày 15-10, thông tin từ Công an phường Bình Tiên (TP HCM) cho biết vừa giải cứu một nam sinh viên bị "bắt cóc online".

Con trai ông L. tự nhốt mình trong khách sạn.

Sáng 10-10, ông L. đến Công an phường phường Bình Tiên trình báo con trai (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP HCM) mất tích và bị tống tiền.

Ông L. kể trước đó có người đàn ông tự xưng là giáo viên gọi điện báo con trai ông trúng học bổng du học Trung Quốc, nói gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản của con trai để chứng minh thu nhập.

Sau đó, ông L. gọi điện cho con trai thì không được nên đến công an trình báo.

Công an phường Bình Tiên phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét. Đến 18 giờ cùng ngày, công an phát hiện con trai ông L. đang ở một mình tại khách sạn ở phường Bàn Cờ.

Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.