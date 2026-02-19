Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30, xe tải biển số tỉnh Lâm Đồng chạy trên Quốc lộ 27C hướng tỉnh Khánh Hòa đi Đà Lạt.

Khi đến đoạn thuộc đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau nên tấp vào lề đường, thoát thân. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cả xe, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Clip: Mùng 3 Tết, xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Khánh Lê

Thời điểm xảy ra cháy, nhiều phương tiện lưu thông cả hai chiều vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua khúc cua có xe đang cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng cùng nhân lực đến hiện trường để dập lửa.