Tin vui đến với Vườn Quốc gia Côn Đảo

Ngày 30-11, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức lễ đón nhận chứng nhận Danh lục Xanh (Green List).

Khác với Di sản thế giới hay Khu dự trữ sinh quyển, Danh lục Xanh tập trung vào quy trình và hiệu quả quản lý. Đây là bộ tiêu chuẩn toàn cầu đo lường thành công trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Bộ tiêu chuẩn gồm 4 lĩnh vực: Quản trị tốt, thiết kế và lập kế hoạch tốt, quản lý hiệu quả, kết quả bảo tồn thành công. Để đạt chứng nhận, Vườn Quốc gia Côn Đảo phải đáp ứng 17 tiêu chí và 50 chỉ số nghiêm ngặt.

Vườn Quốc gia Côn Đảo đón nhận chứng nhận Danh lục Xanh

Vườn Quốc gia Côn Đảo bắt đầu hành trình tham gia từ năm 2020. Đơn vị đã trải qua quá trình tự đánh giá và thu thập bằng chứng khắt khe. Vườn Quốc gia Côn Đảo chứng minh được năng lực quản trị và kết quả bảo tồn khả thi ngay trong điều kiện khó khăn. Giai đoạn ứng cử viên hoàn thành chỉ trong ba tháng. Kết quả này lập kỷ lục tại Việt Nam và thể hiện cam kết mạnh mẽ của đơn vị.

Vườn Quốc gia Côn Đảo hiện quản lý 5.890 ha rừng tự nhiên, độ che phủ 92%, bảo tồn cả trên cạn và dưới biển với hơn 1.077 loài thực vật, 155 loài động vật rừng và 1.725 loài sinh vật biển. Thành tựu nổi bật là từ năm 2023 đến nay đã phục hồi quần thể rùa biển với hơn 2.100 rùa mẹ đã đẻ 6.300 tổ, hơn 436.000 rùa con đã được thả về biển.

Nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo hướng dẫn du khách bảo tồn rùa biển

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, cho biết chứng nhận ghi nhận nỗ lực quản lý minh bạch, công bằng và hiệu quả. Đây là Khu bảo tồn thứ 3 của Việt Nam đạt danh hiệu này. Trước đó là Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long và Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Trên thế giới, Côn Đảo là địa điểm thứ 101 đạt chuẩn. Tham gia Danh lục Xanh giúp Vườn sử dụng các công cụ kiểm soát hiệu quả (METT). Quy trình quản lý được đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn cầu. Danh hiệu mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và thu hút sự chú ý. Đơn vị có thể tiếp cận các nguồn tài trợ tài chính cho dự án bảo tồn.

Danh hiệu Danh lục Xanh có giá trị 5 năm, đòi hỏi duy trì các tiêu chí nghiêm ngặt, nếu không sẽ bị thu hồi. Vì vậy, Ban Quản lý Côn Đảo cần tiếp tục nỗ lực phối hợp với chính quyền và cộng đồng để bảo tồn hiệu quả.