Thời sự

Sẽ bị camera ghi hình nếu xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ

Anh Vũ

(NLĐO) - Đội CSGT Cát Lái sẽ xử phạt tình trạng xe máy đi vào làn xe đạp bằng xử phạt trực tiếp và xử phạt qua hình ảnh.

Xử phạt xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ: Bị ghi hình nghiêm ngặt - Ảnh 1.

Một xe máy cố tình đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho hay đang xử lý nghiêm tình trạng xe máy đi vào làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Cố tình đi vào làn xe đạp

Trước đó, sáng 31-12-2025, làn ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ dài gần 6 km, rộng 2 m (đoạn qua cầu rộng 1,5 m), vận tốc tối đa 20 km/giờ, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1, chính thức đi vào hoạt động.

Xử phạt xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ: Bị ghi hình nghiêm ngặt - Ảnh 2.

Một người đàn ông chạy xe máy vào làn xe đạp bị xử lý.

Đây là làn đường đầu tiên được thành phố thí điểm để đáp ứng nhu cầu của người dân và khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.

Dù vậy, chỉ thời gian ngắn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người "cố tình" đi vào làn xe đạp dù có vạch sơn, biển báo rõ ràng.

Phạt hai hình thức

Do đó, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT TPHCM) đã triển khai đồng bộ hai hình thức:

Xử lý trực tiếp: Tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các điểm giao cắt để phát hiện và lập biên bản ngay tại chỗ đối với người vi phạm.

Xử lý qua hình ảnh (phạt nguội): Sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị ghi hình chuyên dụng để trích xuất dữ liệu, gửi thông báo vi phạm về tận nơi cư trú của chủ phương tiện.

Theo Trung tá Lâm Quang Quốc - Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái, việc xử lý nghiêm không chỉ dừng lại ở mục đích xử phạt hành chính mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông.

Xử phạt xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ: Bị ghi hình nghiêm ngặt - Ảnh 3.

Vào ngày 6-1, nhiều trường hợp lái xe máy vào làn xe đạp bị xử lý.

Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe máy vào phần đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Đồng thời tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lực lượng CSGT nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm được ghi hình sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra và ghi hình 24/7 trên toàn tuyến để đảm bảo tính răn đe và ổn định trật tự an toàn giao thông.

xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông hành vi vi phạm tham gia giao thông va chạm giao thông xử lý nghiêm phạt nguội Làn xe đạp
