Nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Minh Chiến

(NLĐO)- Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Ngày 13-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã sửa đổi quy định, giao người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa.

Đồng thời, giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tỉnh và tiêu chuẩn kỹ thuật về tài liệu giáo dục địa phương.

Cũng tại dự luật, cơ quan soạn thảo đề xuất phân định rõ "sách giáo khoa" và "tài liệu giáo dục địa phương" để khắc phục vướng mắc trong thực tiễn về định giá sách giáo khoa theo quy định của Luật Giá.

Thẩm tra sơ bộ nội dung này, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, đồng thời có thể có những sách giáo khoa khác là tài liệu tham khảo.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng cần nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Về tổ chức biên soạn, thẩm định và chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương, Thường trực Ủy ban tán thành với quy định dự luật sửa đổi quy định về thẩm quyền biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo hướng giao việc tổ chức biên soạn cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định.

Về nội dung liên quan đến sách giáo khoa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa phổ thông chung do Bộ GD-ĐT biên soạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nội dung này đã có chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014 và Nghị quyết 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, việc này cũng đúng với tinh thần Nghị quyết 88, trong đó nêu phải có một bộ sách giáo khoa phổ thông chung do Bộ GD-ĐT biên tập, ngoài ra có nhiều bộ khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc một chương trình nhiều bộ sách thì Trung ương quyết định. Khi giảng dạy, việc chọn bộ sách nào cũng có quy định rất cụ thể.

Tin liên quan

Tính đúng, tính đủ khi định giá sách giáo khoa

Tính đúng, tính đủ khi định giá sách giáo khoa

Với 17,6 triệu học sinh phổ thông trên cả nước, việc điều chỉnh giá sách giáo khoa dẫn đến khoản kinh phí rất lớn và tác động diện rộng

Các nhà trường sẽ được tự chọn sách giáo khoa

Mỗi nhà trường sẽ thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để tự chọn sách giảng dạy. Thành viên của hội đồng có ban đại diện cha mẹ học sinh

Bộ GD-ĐT biên soạn bộ sách giáo khoa: Liệu có độc quyền?

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT, cho rằng Bộ GD-ĐT nên chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa chuẩn, còn sách của các nhà xuất bản khác thì theo cơ chế thị trường

Quốc hội sách giáo khoa luật giáo dục học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo