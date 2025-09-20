Sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú để ngăn thực phẩm bẩn vào trường học

Ngày 20-9, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu chi ngoài ngân sách đối với các đơn vị trường học trực thuộc phường.

Clip: Màn đối chất giữa bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V. với chị N.T.K.T. về việc có nấu thực phẩm kém chất lượng cho học sinh ăn hay không.

Đoàn kiểm tra do bà Phan Thị Xuân Thảo làm Trưởng đoàn, thành viên gồm đại diện các phòng ban liên quan. Thời gian kiểm tra là 30 ngày, kể từ ngày 22-9.

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu tăng cường quản lý công tác tổ chức bán trú tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn phường. Trong đó, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức bán trú, quản lý nguồn cung cấp thực phẩm, kiểm soát khâu chế biến, giám sát bếp ăn bán trú.

Đối với năm học 2025–2026, phường yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo ngay tình hình tổ chức ăn bán trú tại đơn vị về UBND phường, hạn cuối là ngày 22-9.

Về phía UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở trường học trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở có tổ chức bếp ăn quy mô lớn nhằm chấn chỉnh kịp thời cá sai phạm.

Báo cáo vụ thực phẩm bẩn trước ngày 23-9

Liên quan đến những thông tin về nhập thực phẩm bẩn vào Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương – Đà Lạt) những ngày qua, ông Đinh Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung phản nêu trên; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục.

Phần cơm của học sinh bán trú tại Trường Tiểu học T.V. vào trưa 16-9 gồm thịt băm, trứng chiên, canh khổ qua và tráng miệng bằng ổi.

Các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin vụ việc và báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng chậm nhất vào ngày 23-9.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là hoạt động nhập lậu, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.

Hình ảnh tôm luộc lên bị đen đầu được gửi cùng đơn tố cáo của chị T.

Trước đó tại cuộc trao đổi giữa phụ huynh với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V., Hiệu trưởng xác nhận việc thực phẩm bẩn nhập vào trường là có xảy ra nhưng trường đã xử lý bằng cách không nấu cho học sinh ăn. Thế nhưng chị chị N.T.K.T. (từng là nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học T.V. – người tố cáo vụ việc nhập thực phẩm bẩn vào trường) khẳng định bà Nga nói không chính xác; một số thực phẩm như bò viên có mùi chua, tôm ươn – luộc lên bị đen đầu đã phải nấu cho học sinh ăn. "Câu chuyện ở đây là vì lương tâm, đạo đức nên tôi phải nói. Từ trước đến nay, bộ phận bếp chắc chắn không hưởng một quyền lợi nào từ nhà cung cấp thực phẩm của trường" – chị T. khẳng định với phóng viên Báo Người Lao Động về quyết định tố cáo của mình.



