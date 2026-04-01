Lao động

Sẽ quản lý "vòng đời" của người lao động

G.Nam

(NLĐO) - Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xây dựng như một hệ sinh thái số khép kín, bao phủ toàn bộ "vòng đời" của người lao động

Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) vừa tổ chức hội nghị tập huấn vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia (phiên bản thử nghiệm), đồng thời giới thiệu bộ công cụ triển khai cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp – một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết việc xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Bộ Nội vụ được giao hai nhiệm vụ lớn là hoàn thiện thể chế quản lý lao động và xây dựng, vận hành hệ thống sàn giao dịch việc làm thống nhất trên toàn quốc.

Theo ông Bình, hệ thống đang được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các đơn vị công nghệ và mạng lưới quản lý từ Trung ương đến địa phương. Phiên bản dùng trong tập huấn là bản thử nghiệm, làm cơ sở hoàn thiện trước khi dự kiến khai trương chính thức vào giữa tháng 4 tới đây.

Tuy nhiên, sau giai đoạn này, hệ thống vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cả về pháp lý lẫn kỹ thuật, đặc biệt là quy trình vận hành và kết nối đồng bộ giữa các địa phương.

Thị trường lao động bước vào kỷ nguyên số

Một nội dung đáng chú ý là việc liên thông dữ liệu việc làm với bảo hiểm thất nghiệp – vấn đề được các địa phương quan tâm nhiều năm qua. Lần này, cùng với sàn giao dịch việc làm, Cục Việc làm đồng thời thử nghiệm bộ công cụ khai thác cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp, nhằm tạo nền tảng phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người lao động.

img

Sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ liên thông dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp, tăng minh bạch và hiệu quả kết nối việc làm

Đại diện đơn vị công nghệ cho biết hệ thống được thiết kế lấy người lao động làm trung tâm, hướng đến trải nghiệm tìm việc nhanh, minh bạch và giảm rủi ro. Thay vì tiếp cận thông tin rời rạc, người lao động có thể tìm kiếm việc làm từ một nguồn dữ liệu tập trung, được xác thực và cập nhật liên tục. Hệ thống còn có khả năng gợi ý việc làm phù hợp theo kỹ năng và nhu cầu cá nhân.

Một điểm mới là người lao động có thể đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID), giúp xác thực thông tin ngay từ đầu, hạn chế hồ sơ giả và tăng độ tin cậy trong tuyển dụng. Quy trình ứng tuyển cũng được đơn giản hóa với hồ sơ số, cho phép nộp hồ sơ nhanh, tham gia phỏng vấn trực tuyến và kết nối với nhiều doanh nghiệp cùng lúc thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Quản lý "vòng đời" lao động trên nền tảng số

Đáng chú ý, sàn giao dịch việc làm quốc gia được xây dựng như một hệ sinh thái số khép kín, bao phủ toàn bộ "vòng đời" của người lao động, từ học nghề, tìm việc, làm việc đến hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tái đào tạo và nghỉ hưu.

Ở góc độ quản lý, hệ thống cung cấp công cụ theo dõi, phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp cơ quan chức năng nắm bắt kịp thời biến động cung – cầu lao động, qua đó điều hành thị trường lao động hiệu quả hơn.

Với những tính năng này, sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng không chỉ là công cụ tìm việc, mà còn là nền tảng số quan trọng góp phần tái cấu trúc thị trường lao động theo hướng minh bạch, hiện đại.

Lần đầu tiên có sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc

Lần đầu tiên có sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết đang triển khai thí điểm hệ thống quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các tỉnh, thành cả nước.

Chủ động việc làm thời AI

Trong kỷ nguyên số, ngoài thách thức, người lao động cũng đứng trước nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng, thích nghi công nghệ để phát triển nghề nghiệp

CHỦ ĐỘNG VIỆC LÀM THỜI AI (*): Cần theo xu hướng mới

Người lao động tụt lại không chỉ do cá nhân mà còn vì lệch pha giữa đào tạo, doanh nghiệp và chính sách, khiến khoảng trống kỹ năng ngày càng lớn

chuyển đổi số Bộ Nội vụ Cơ sở dữ liệu kỷ nguyên số người lao động bảo hiểm thất nghiệp Sàn giao dịch việc làm quốc gia
