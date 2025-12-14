U22 Việt Nam quyết giành suất vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết với U22 Philippines tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik bày tỏ tinh thần quyết tâm rất cao, đồng thời nhấn mạnh: “Dù trận đấu ngày mai có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng”.

Trong lời mở đầu họp báo, HLV Kim Sang-sik hài lòng với hành trình của U22 Việt Nam tại vòng bảng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của ông và các học trò không dừng lại ở vòng bán kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định các cầu thủ đã có sự chuẩn bị toàn diện về chiến thuật, thể lực và tinh thần, sẵn sàng chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik cho biết lực lượng của U22 Việt Nam đã được cải thiện đáng kể khi nhiều cầu thủ trở lại, giúp tổ chức đội hình ổn định hơn. Dù từng đánh bại U22 Philippines với tỉ số 2-1 tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025, ông Kim vẫn nhấn mạnh trận đấu sắp tới sẽ rất khác biệt và không có chỗ cho sự chủ quan.

Theo HLV Kim Sang-sik, trận bán kết sẽ là thử thách lớn cho cả hai đội và mỗi bên đều có quyết tâm rất cao. Ông cho rằng yếu tố thể lực và tinh thần sẽ đóng vai trò then chốt, đồng thời lưu ý U22 Philippines đã có sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức lối chơi và chất lượng cá nhân so với lần đối đầu trước.

“Cả hai đội đều quyết tâm chiến thắng nên sẽ có sự chuẩn bị kỹ. Đội nào nổi trội về mặt thể chất và tinh thần thi đấu thì sẽ giành chiến thắng. Philippines đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ. Vì vậy, chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị phương án hợp lý để đối phó. U22 Việt Nam nhất định sẽ vượt khó và giành chiến thắng. Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự!” - HLV Kim khẳng định.

Về phần mình, đội trưởng Khuất Văn Khang đánh giá cuộc đối đầu với U22 Philippines sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi, bởi khi đã vào đến bán kết thì đối thủ nào cũng mạnh. Tiền vệ sinh năm 2003 cho biết toàn đội không chịu áp lực quá lớn, bởi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập luyện chăm chỉ xuyên suốt từ các giải đấu khu vực đến châu lục.

Văn Khang nhấn mạnh bài học từ kỳ SEA Games trước là động lực để U22 Việt Nam trưởng thành hơn, quyết tâm thể hiện tốt ở trận đấu sắp tới. Khuất Văn Khang cũng khẳng định dù trận đấu kéo dài 90 hay 120 phút, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và sự tự tin cao nhất, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trực tiếp đến sân cổ vũ hay theo dõi qua truyền hình đã luôn đồng hành, tiếp lửa cho đội tuyển.