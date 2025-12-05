HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

SEA-PLM 2024: Học sinh tiểu học Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á

Đặng Trinh

(NLĐO)- Việt Nam có 152 trường tiểu học, 152 hiệu trưởng, 1.074 giáo viên dạy các môn học lớp 5, khoảng 6.000 học sinh lớp 5 tham gia khảo sát

Bộ GD-ĐT vừa công bố nhiều thông tin trong chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 ở lĩnh vực toán và đọc hiểu.

Theo Bộ GD-ĐT, Việt Nam tham gia Chương trình SEA-PLM ở chu kỳ 2019 và chu kỳ 2024. Chương trình SEA-PLM chu kỳ 2024 có 7 nước tham gia gồm: Campuchia, Timor Leste, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Học sinh lớp 5 ở các nước tham gia hoàn thành cùng bài khảo sát năng lực đọc hiểu, viết, toán được thiết kế bởi Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO).

Tại chu kỳ 2024 này, Việt Nam có 152 cơ sở giáo dục tiểu học thuộc 53 tỉnh/thành phố (cũ) tham gia khảo sát với 152 hiệu trưởng trường tiểu học, 1.074 giáo viên dạy các môn học lớp 5 cùng khoảng 6.000 học sinh lớp 5 và 6.000 phụ huynh.

Theo kết quả được công bố, ở chu kỳ 2024, tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực đọc hiểu là 66%, cao hơn tỉ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 40%). Tuy nhiên, có sự sụt giảm so với chu kỳ 2019. Điểm trung bình (2024): 323,5 điểm, giảm 13,0 điểm so với chu kỳ 2019 (336,5 điểm). Mức giảm này tương đương khoảng 3,86%.

Kết quả học tập học sinh tiểu học Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 1.

Kết quả học tập học sinh tiểu học Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh- TP HCM)

Ở lĩnh vực toán học, tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao là 88%, cao hơn tỉ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 36%), tuy nhiên giảm nhỏ so với năm 2029. Điểm trung bình (2024): 334,6 điểm, giảm 6,8 điểm so với chu kỳ 2019 (341,4 điểm) .

Ở mức năng lực tối thiểu, Việt Nam có tỉ lệ học sinh đạt cao nhất so với tỉ lệ ở mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực đọc hiểu (86%) và toán học (95%) ở chu kỳ 2024.

Theo SEAMEO, từ dữ liệu SEA-PLM chu kỳ 2019 và 2024 có thể thấy nhiều đúc kết quan trọng.

Cụ thể, chỉ có một nửa học sinh đạt mức năng lực tối thiểu ở lĩnh vực đọc hiểu và chỉ một phần ba số học sinh đạt ở lĩnh vực toán, cho thấy nhu cầu cấp thiết tăng cường đầu tư cho học tập nền tảng, ưu tiên nhóm yếu thế và các trường khó khăn.

Kết quả học tập duy trì ổn định dù có nhiều "cú sốc" từ năm 2019 nhưng cần hành động hướng tới tương lai và đầu tư cho hệ thống giáo dục. Học sinh ở nhóm năng lực yếu cải thiện chậm, đòi hỏi chiến lược can thiệp có mục tiêu và hỗ trợ tăng tốc để thu hẹp khoảng cách. Rào cản học tập vẫn tồn tại, ảnh hưởng khác nhau giữa kết quả của học sinh nam và nữ, cần xây dựng hệ thống giáo dục để đảm bảo cơ hội bình đẳng.

Điều kiện về kinh tế - xã hội vẫn ảnh hưởng nhiều đến kết quả của học sinh. Cơ hội học tập sớm và nguồn lực trường học tác động tốt hơn tới kết quả của học sinh. Học sinh đạt kết quả tốt hơn khi ngôn ngữ sử dụng ở nhà tương thích với ngôn ngữ trong bài đánh giá. Trình độ giáo viên đã cải thiện nhưng vẫn thiếu năng lực sư phạm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao giá trị của bộ dữ liệu, báo cáo Chương trình SEA-PLM chu kỳ 2024. "Bộ dữ liệu, báo cáo kết quả chương trình thực sự quan trọng, ý nghĩa đối với Việt Nam cũng như các quốc gia trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách phát triển giáo dục trong thời gian tới"-ông Thưởng nhấn mạnh.

Kết quả học tập học sinh tiểu học Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 2.Sở GD-ĐT TPHCM không phối hợp, đồng hành bất kỳ cuộc thi nào có thu phí học sinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến phát sinh phí của học sinh

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. GD-ĐT Việt Nam được ưu tiên phát triển với định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục. Những kết quả tích cực, kinh nghiệm tốt đạt được trong quá trình tham gia các chương trình đánh giá khu vực, quốc tế sẽ được Bộ GD-ĐT áp dụng thực hiện các giải pháp đổi mới hoạt động dạy học, đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Theo SEAMEO, đầu tư cho giáo dục đang có xu hướng giảm trong khi cơ hội dân số vàng – giai đoạn lực lượng lao động chiếm tỉ lệ cao đang dần khép lại. Do đó, hệ thống giáo dục cần nâng cao tính công bằng và hiệu quả, đảm bảo mọi người học đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực để duy trì tăng trưởng bền vững.

Việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định còn hạn chế, cần tăng cường theo dõi tiến độ, nhân rộng thực hành hiệu quả và thúc đẩy hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Tin liên quan

Vụ lùm xùm ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết: Nhà trường xin lỗi phụ huynh

Vụ lùm xùm ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết: Nhà trường xin lỗi phụ huynh

(NLĐO)- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết chính thức xin lỗi phụ huynh về một số vấn đề liên quan

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

(NLĐO)- Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết về sự việc nghi ngộ độc thực phẩm từ ngày 12-9, kết quả kiểm nghiệm thức ăn đều âm tính

TP HCM: Xúc động hình ảnh bản đồ Tổ quốc được xếp bởi học sinh tiểu học

(NLĐO) - Trên nền ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", màn hình quay trọn ảnh bản đồ Việt Nam được tạo hình bởi chính các em học sinh tiểu học.

Đông Nam Á kết quả học tập học sinh tiểu học chính sách phát triển khu vực Đông Nam Á Học sinh Việt Nam khảo sát năng lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo