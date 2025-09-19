HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vụ lùm xùm ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết: Nhà trường xin lỗi phụ huynh

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết chính thức xin lỗi phụ huynh về một số vấn đề liên quan

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (Phường Linh Xuân- TP HCM) ngày 19-9 chính thức có thông báo gửi đến phụ huynh về một số thông tin liên quan đến thời khoá biểu và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn bán trú. 

Theo đó, trong buổi họp giữa nhà trường và Ban đại diện chi hội trưởng cùng với đại diện phụ huynh khối 1, Về chương trình học và thời khóa biểu, nhà trường thống nhất ý kiến phụ huynh và sẽ điều chỉnh thời khóa biểu theo văn bản mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Cụ thể, về thời gian học, sẽ là sáng 4 tiết, chiều 3 tiết. Thời gian kết thúc buổi học sáng không trước 10 giờ 30 phút và thời gian kết thúc buổi học chiều không trước 16 giờ và không sau 17 giờ. 

Sau thời gian chính khóa, các em sẽ học câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện đăng ký của phụ huynh. 


Vụ lùm xùm ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết: Nhà trường xin lỗi phụ huynh- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết báo cáo sự việc

Về việc học sinh ăn suất bán trú được nấu tại trường ngày 5-9: Nhà trường xin tiếp thu ý kiến đóng góp và xin nhận thiếu sót việc không thông báo kịp thời về cho phụ huynh nắm. Nhà trường xin thông tin thêm là công ty cung cấp suất ăn đã ký hợp đồng với trường nhiều năm qua và có giấy phép, hồ sơ đầy đủ, cụ thể là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Quang Minh (do nhu cầu của công ty nên từ đầu năm 2025, Công ty có thực hiện đổi tên từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Minh Quang thành tên Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Quang Minh). 

Về kết quả kiểm nghiệm mẫu lưu thức ăn bán trú ngày 5-9 không có có vấn đề gì, tất cả đều âm tính với các chủng vi khuẩn và nấm mốc (đính kèm kết quả kiểm nghiệm). Tuy nhiên nhà trường sẽ rút kinh nghiệm, kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp phẩm, chế biến, phục vụ...

Nhà trường ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến phụ huynh cùng các em học sinh vì sự cố ngoài mong muốn này. Đồng thời, nhà trường cam kết: Tăng cường giám sát quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp suất ăn để nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn và vệ sinh.  Minh bạch thông tin về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, quy trình kiểm tra. Hỗ trợ, chia sẻ với những phụ huynh và học sinh bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua. Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ từ phụ huynh để công tác bán trú ngày càng hoàn thiện, an toàn, và thực sự là chỗ dựa tin cậy cho các em học sinh. 

"Qua 2 sự việc trên, nhà trường xin nhận khuyết điểm về thông tin chậm trễ cho phụ huynh. Nhà trường sẽ cố gắng khắc phục và sẽ có kế hoạch mời phụ huynh từng lớp cùng vào trường cùng ăn với học sinh để hiểu rõ hơn về công tác tổ chức và chất lượng bữa trưa bán trú tại trường. Về thời khóa biểu, nhà trường sẽ hoàn chỉnh và gửi về phụ huynh trong thời gian sắp tới"- thông báo nêu rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau bữa ăn bán trú ở trường (5-9), có một số học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết bị đau bụng, tiêu chảy. Trường này sau đó xác minh và tổng hợp có 74/1.763 học sinh bán trú tại 14/45 lớp có biểu hiện đau bụng, trong đó có 71 em theo dõi tại nhà, 3 em được gia đình đưa vào bệnh viện theo dõi, với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo nóng, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để lạm thu

Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo nóng, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để lạm thu

(NLĐO)- Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của đơn vị

Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt

(NLĐO) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xác nhận có xảy ra việc nhập thực phẩm kém chất lượng

Học sinh sẽ hạn chế dùng điện thoại trong trường

Nếu sử dụng thiếu kiểm soát, điện thoại di động có thể gây lệ thuộc và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của học sinh

Nghi ngộ độc thực phẩm ngộ độc thực phẩm trường tiểu học sở giáo dục xuất nhập khẩu ăn bán trú chương trình học rút kinh nghiệm đảm bảo dinh dưỡng
