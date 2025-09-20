HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Ban nhạc nổi tiếng thế giới "Secret Garden" lần đầu mang những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của mình đến với khán giả Việt Nam tối 18-10.

Chiều 19-9 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam chính thức công bố ban nhạc Secret Garden lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam. Buổi diễn nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" 2025.

Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam- Ảnh 1.

BTC cho hay Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam vào 18-10. Ảnh: Hải Dương

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết vô cùng tự hào khi tiếp tục hành trình của dự án âm nhạc vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" năm 2025 với sự kiện đặc biệt "Secret Garden Live in Vietnam". Lần đầu tiên, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc đến khán giả Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của họ.

"Đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để chúng ta lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc. Với sự kiện này, Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục sứ mệnh đưa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với khán giả Việt, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa"- ông Lê Quốc Minh bày tỏ

Tổng Biên tập báo Nhân Dân nói thêm, đặc biệt, sau đêm nhạc, BTC sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên của đất nước đến khán giả quốc tế, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam- Ảnh 2.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Hải Dương

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist). Nhóm được biết đến trên khắp toàn cầu sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc đình đám Eurovision 1995 với ca khúc "Nocturne".

Album đầu tay "Songs from a Secret Garden" (1996) nhanh chóng tạo ảnh hưởng, đạt bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age tới 101 tuần. Nhiều bản trong album còn đi vào đời sống văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật. Bước sang 2025, album được tái bản remaster kỷ niệm 30 năm, khẳng định tính thời sự của di sản âm thanh Secret Garden với lớp khán giả mới. 

Sau gần ba thập kỷ chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc trên toàn thế giới, "Secret Garden" lần đầu mang những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của mình đến với khán giả Việt Nam. "Secret Garden Live in Vietnam" tối 18-10-2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu Thủ đô Hà Nội. Khán giả Việt sẽ được chìm đắm trong một không gian âm nhạc sang trọng đẳng cấp thế giới nhưng cũng thật gần gũi, đầy hoài niệm.

Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam- Ảnh 3.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết chương trình lần này sẽ là một trong những sân khấu đẹp nhất của Secret Garden. Ảnh: Hải Dương

Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam cho biết thêm, "Secret Garden Live in Vietnam" có gần 30 bài và BTC  sẽ kết hợp ngôn ngữ phong cách sân khấu và âm nhạc gắn kết với nhau, hy vọng sẽ mang đến cho với khán giả một chương trình thú vị. "Chương trình lần này sẽ là một trong những sân khấu đẹp nhất của Secret Garden mà chúng ta đã từng biết" - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Ra mắt từ năm 2023, Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên, với sứ mệnh đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới.

Hai sự kiện trước đó đã tạo tiếng vang gồm Kenny G Live in Vietnam (11-2023) mở màn chuỗi chương trình, và Bond Live in Vietnam (10-2024) với toàn bộ doanh thu vé được dành ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.

Good morning, Vietnam!

Good morning, Vietnam!

“Tôi cảm thấy thật “khó” khi không biết viết như thế nào về thành công không thể tranh cãi của Việt Nam!” (nhà báo Barry Hillenbrand - viết trên tuần báo Time số 2-5-2005)

Secret Garden Việt Nam Good Morning Vietnam
