Kinh tế

Selex Motors và Đồng Minh Group phát triển 10.000 pin công nghệ cao cho xe máy điện

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Selex Motors sẽ sản xuất và cung cấp pin cố định, dịch vụ đổi pin và cho thuê pin tự sạc tại nhà cho hệ thống đại lý và khách hàng của Đồng Minh Group

Ngày 5 – 11, hãng xe máy điện Selex Motors và Đồng Minh Group ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái xe điện đổi pin, mạng lưới pin dùng chung. Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển sản phẩm, cung cấp pin và dịch vụ năng lượng, đầu tư mạng lưới đổi pin, phân phối sản phẩm – dịch vụ và hậu mãi khách hàng. Cả hai sẽ phát triển hơn 10.000 pin công nghệ cao và trạm đổi pin chia sẻ.

Trong giai đoạn đầu, Selex Motors sẽ hỗ trợ Đồng Minh Group nghiên cứu và chuyển đổi các dòng xe chủ lực như Melody Eco, Bull và Sasuki Eco (008) sang công nghệ pin hoán đổi thông minh và pin cố định. Dự kiến từ năm 2026, sản lượng triển khai có thể đạt hàng chục ngàn xe mỗi năm.

- Ảnh 1.

Ký kết hợp tác giữa Selex Motors và Đồng Minh Group

Selex Motors sẽ sản xuất và cung cấp pin cố định, dịch vụ đổi pin và cho thuê pin tự sạc tại nhà cho hệ thống đại lý và khách hàng của Đồng Minh Group. Chuyển đổi các xe điện của Đồng Minh đang có sẵn sang dùng pin đổi và chia sẻ mạng lưới đổi pin để khách hàng của Đồng Minh đều có thể linh hoạt đổi pin tại trạm giúp giảm chi phí mua xe ban đầu.

Theo ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên – Tổng Giám đốc Selex Motors, Đồng Minh Group là một đối tác có thâm niên 25 năm trong thị trường xe điện còn Selex Motors là doanh nghiệp trẻ với nhiều công nghệ mới, tận dụng thế mạnh của hai bên sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng xe điện.

xe điện đồng minh xe máy pin đổi pin xe Selex
