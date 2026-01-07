HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Dàn sao trụ cột ẩu đả trên sân, Nigeria khó tiến xa tại AFCON

Đông Linh (theo cafonnline)

(NLĐO) - Vừa cùng nhau ăn mừng đầy phấn khích sau khi lần lượt ghi 3 bàn cho Nigeria, bộ đôi Victor Osimhen và Ademola Lookman suýt lao vào ẩu đả trên sân.

Chiến thắng đậm 4-0 trước Mozambique hôm 6-1 để giành vé vào tứ kết AFCON lẽ ra phải là một buổi tối trọn vẹn với tuyển Nigeria. Tuy nhiên, màn khẩu chiến gay gắt giữa Victor Osimhen và Ademola Lookman ngay trên sân đã vô tình che mờ niềm vui chiến thắng, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về sự ổn định nội bộ của "Super Eagles".

Dàn sao trụ cột ẩu đả trên sân, Nigeria khó tiến xa tại AFCON - Ảnh 1.

Ademola Lookman (trái) và Victor Osimhen phấn khích sau bàn thắng thứ nhì

Dư luận thật sự bất ngờ bởi vụ việc xảy ra trong bối cảnh Osimhen và Lookman vừa có màn phối hợp gần như hoàn hảo. Phút 25, đường chuyền tinh tế của Alex Iwobi giúp Lookman thoát xuống trước khi căng ngang để Osimhen mở tỉ số. Hai cầu thủ cùng ăn mừng đầy phấn khích, trượt dài trên mặt sân ướt cùng Bruno Onyemaechi. Sau giờ nghỉ, Lookman tiếp tục sắm vai kiến tạo, giúp Osimhen ghi bàn thứ nhì cho riêng mình và nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

Dàn sao trụ cột ẩu đả trên sân, Nigeria khó tiến xa tại AFCON - Ảnh 2.

Không ai nghĩ họ sẽ lao vào nhau tranh cãi sau khoảnh khắc vui mừng này

Tuy nhiên, khi Nigeria chơi tấn công càng áp đảo, sự bực bội của Osimhen cũng tăng dần. Một số pha tấn công, bóng không đến được chân tiền đạo đang đạt phong độ cao bên phía Nigeria. Lookman có nhiều thời điểm chọn rê bóng thay vì chuyền cho đồng đội, trong khi Onyemaechi và Akor Adams cũng bỏ lỡ cơ hội căng ngang cho Osimhen ở vị trí trống trải.

Cảm giác khó chịu tăng cao và sự việc bùng phát ở phút 63. Khi Lookman tiến về chấm phạt góc, Osimhen bất ngờ lao tới đối mặt, chỉ tay vào đồng đội và buông lời gay gắt. Đội trưởng Wilfred Ndidi cố gắng can thiệp nhưng bị gạt tay ra, buộc hậu vệ Mozambique Reinildo Mandava phải lao vào can ngăn – một hình ảnh hiếm thấy và gây sốc.

Dàn sao trụ cột ẩu đả trên sân, Nigeria khó tiến xa tại AFCON - Ảnh 3.

Osimhen sừng sộ với Lookman ở tình huống chuẩn bị đá phạt góc

Không lâu sau đó, Osimhen ra hiệu xin rời sân và được HLV Eric Chelle thay bằng Moses Simon, dù Nigeria đang dẫn 3-0. Căng thẳng chưa dừng lại khi Osimhen bỏ qua màn ăn mừng sau trận cùng toàn đội, đi thẳng vào đường hầm rồi rời phòng thay đồ sớm, ngồi một mình trên xe buýt đội tuyển. Hình ảnh đó càng làm dấy lên lo ngại về tinh thần tập thể.

Dẫu vậy, Lookman nhanh chóng hạ nhiệt dư luận khi khẳng định "không có vấn đề gì", gọi Osimhen là "anh em", trong khi đội trưởng Ndidi cho rằng tất cả chỉ xuất phát từ khát khao chiến thắng.

HLV Eric Chelle cũng nhấn mạnh mọi chuyện sẽ được giải quyết nội bộ.

Dàn sao trụ cột ẩu đả trên sân, Nigeria khó tiến xa tại AFCON - Ảnh 4.

Nigeria là ứng viên vô địch sáng giá của AFCON 2025

Vụ việc một lần nữa gợi lại những tranh cãi quanh tính khí của Osimhen, người từng mâu thuẫn công khai với cựu HLV trưởng Finidi George hồi tháng 6-2024, dẫn đến việc ông này phải rời đi. Trong bối cảnh Lookman đang là ngôi sao sáng nhất của Nigeria tại giải, còn Osimhen chỉ kém kỷ lục ghi bàn của Rashidi Yekini ba pha lập công, "Super Eagles" buộc phải nhanh chóng hàn gắn rạn nứt. Bởi nếu không, một vết gợn ngoài sân hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tham vọng vô địch AFCON của họ.

Nigeria thẳng tiến, tứ kết AFCON đầy ắp anh hào

Nigeria thẳng tiến, tứ kết AFCON đầy ắp anh hào

(NLĐO) – Đương kim á quân Nigeria nối dài mạch 4 trận toàn thắng khi đánh bại Mozambique 4-0 để tiến vào vòng tứ kết AFCON 2025 gần đủ mặt các anh tài châu Phi.

AFCON 2025: Rực lửa trận Ai Cập – Nam Phi

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Nam Phi lúc 22 giờ tối 26-12 vừa là trận "chung kết sớm" bảng B vừa mang ý nghĩa một màn derby châu Phi kinh điển.

Bóng đá châu Phi dậy sóng vì FIFA khi AFCON khởi tranh

(NLĐO) - HLV tuyển Angola chỉ trích gay gắt quyết định đột ngột của FIFA, khi động thái này đẩy nhiều đội tuyển châu Phi vào tình thế bất lợi ở AFCON.

Nigeria Victor Osimhen Ademola Lookman AFCON
