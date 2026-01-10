HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON

Đông Linh (theo cafoniline)

(NLĐO) – Đối mặt với "khắc tinh" Cameroon ở tứ kết, Morocco xóa dớp thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ này sau gần 40 năm để giành vé vào bán kết AFCON 2025.

Bóng đá châu Phi ghi nhận "mối thù truyền kiếp" giữa hai đội tuyển Cameroon và Morocco, luôn mang đến những cuộc đối đầu cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là sự cố ẩu đả tại CAN 1988. Morocco thường xuyên thua đối thủ này trong gần 4 thập kỷ và việc chạm trán "Những chú sư tử bất khuất" được xem là rào cản lớn nhất có thể ngăn đội chủ nhà lần đầu giành quyền vào bán kết trong vòng 20 năm qua.

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON - Ảnh 1.

Cameroon thất thế trước áp lực từ chủ nhà Morocco

Được tiếp lửa bởi bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Prince Moulay Abdellah, Morocco nhập cuộc đầy tốc độ trước "Những chú sư tử bất khuất". Hàng loạt quả tạt và pha bóng nguy hiểm liên tiếp được đội chủ nhà tạo ra, đẩy Cameroon vào thế chống đỡ ngay từ đầu. Dù vậy, đội trưởng Nouhou Tolo đã chơi chắc chắn ở hàng thủ, giúp đoàn quân của HLV David Pagou trụ vững trong những phút đầu.

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON - Ảnh 2.

Brahim Diaz là át chủ bài trên hàng công Morocco

Morocco tiếp tục gia tăng sức ép và sớm được đền đáp ở phút 26. Từ pha đánh đầu chuyền bóng của Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz khéo léo dứt điểm hạ thủ môn Devis Epassy. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid ghi bàn thắng thứ năm của anh tại giải lần này.

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON - Ảnh 3.

Brahim Diaz có pha lập công thứ 5 từ đầu giải

Có được lợi thế, "Những chú sư tử Atlas" suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ khi Abde Ezzalzouli và El Kaabi lần lượt dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ bị dẫn trước một bàn, Cameroon đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn trong đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Morocco mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn ở 1/3 cuối sân.

Ezzalzouli có pha đánh đầu cận thành đưa bóng dội nóc lưới, trong khi ở chiều ngược lại, bộ đôi tấn công Bryan Mbeumo và Christian Kofane gần như bị "khóa chặt". Cơ hội đáng kể nhất của Cameroon chỉ đến từ cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Georges-Kévin Nkoudou, nhưng bóng đi vọt xà từ cự ly khoảng 6 m.

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON - Ảnh 4.

Saibari ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Morocco

Giằng co với Cameroon ở thế trận mở suốt hơn một phần ba thời gian, Morocco tung đòn kết liễu ở phút 74. Từ đường căng ngang của Ezzalzouli, Saibari khống chế một nhịp rồi tung cú sút chân trái quyết đoán vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của Cameroon, giúp Morocco ung dung kiểm soát cục diện trận đấu ở những phút cuối.

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON - Ảnh 5.

Bán kết AFCON 2025 hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa

Với kết quả này, Morocco giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán Nigeria hoặc Algeria, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 22 (thắng 20, hòa 2). Cameroon – đội bóng 5 lần vô địch châu Phi - chính thức chia tay giải, kết quả khiến các CĐV Man United tận nước Anh… hạnh phúc do Bryan Mbbeumo có thể quay về xứ sương mù sớm!

Ở cặp đấu tứ kết đầu tiên, Senegal mở tỉ số trước Mali với pha lập công của Iliman Ndiaye phút 27. Thua bàn, Mali còn mất người khi cầu thủ quan trọng nhất Yves Bissouma nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 45+3.

Không có thêm bàn thắng nào ở hiệp hai khi đôi bên tăng cường sức tấn công, nhưng như vậy là quá đủ để Senegal giành vé vào bán kết, chờ gặp đội thắng của cặp đấu Ai Cập – Bờ Biển Ngà.

