Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON

Bóng đá châu Phi ghi nhận "mối thù truyền kiếp" giữa hai đội tuyển Cameroon và Morocco, luôn mang đến những cuộc đối đầu cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là sự cố ẩu đả tại CAN 1988. Morocco thường xuyên thua đối thủ này trong gần 4 thập kỷ và việc chạm trán "Những chú sư tử bất khuất" được xem là rào cản lớn nhất có thể ngăn đội chủ nhà lần đầu giành quyền vào bán kết trong vòng 20 năm qua.



Cameroon thất thế trước áp lực từ chủ nhà Morocco

Được tiếp lửa bởi bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Prince Moulay Abdellah, Morocco nhập cuộc đầy tốc độ trước "Những chú sư tử bất khuất". Hàng loạt quả tạt và pha bóng nguy hiểm liên tiếp được đội chủ nhà tạo ra, đẩy Cameroon vào thế chống đỡ ngay từ đầu. Dù vậy, đội trưởng Nouhou Tolo đã chơi chắc chắn ở hàng thủ, giúp đoàn quân của HLV David Pagou trụ vững trong những phút đầu.

Brahim Diaz là át chủ bài trên hàng công Morocco

Morocco tiếp tục gia tăng sức ép và sớm được đền đáp ở phút 26. Từ pha đánh đầu chuyền bóng của Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz khéo léo dứt điểm hạ thủ môn Devis Epassy. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid ghi bàn thắng thứ năm của anh tại giải lần này.

Brahim Diaz có pha lập công thứ 5 từ đầu giải

Có được lợi thế, "Những chú sư tử Atlas" suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ khi Abde Ezzalzouli và El Kaabi lần lượt dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ bị dẫn trước một bàn, Cameroon đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn trong đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Morocco mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn ở 1/3 cuối sân.

Ezzalzouli có pha đánh đầu cận thành đưa bóng dội nóc lưới, trong khi ở chiều ngược lại, bộ đôi tấn công Bryan Mbeumo và Christian Kofane gần như bị "khóa chặt". Cơ hội đáng kể nhất của Cameroon chỉ đến từ cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Georges-Kévin Nkoudou, nhưng bóng đi vọt xà từ cự ly khoảng 6 m.

Saibari ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Morocco

Giằng co với Cameroon ở thế trận mở suốt hơn một phần ba thời gian, Morocco tung đòn kết liễu ở phút 74. Từ đường căng ngang của Ezzalzouli, Saibari khống chế một nhịp rồi tung cú sút chân trái quyết đoán vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của Cameroon, giúp Morocco ung dung kiểm soát cục diện trận đấu ở những phút cuối.

Bán kết AFCON 2025 hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa

Với kết quả này, Morocco giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán Nigeria hoặc Algeria, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 22 (thắng 20, hòa 2). Cameroon – đội bóng 5 lần vô địch châu Phi - chính thức chia tay giải, kết quả khiến các CĐV Man United tận nước Anh… hạnh phúc do Bryan Mbbeumo có thể quay về xứ sương mù sớm!