Sếp ngân hàng nêu giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt lo khi bỏ thuế khoán

Đây là thông tin được ông Phạm Trung Dũng, Phó Giám đốc Ban Khách hàng bán lẻ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chia sẻ tại talkshow "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả", do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 28-11.

Với quy định mới, từ ngày 1-1-2026, hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ nộp thuế theo hình thức kê khai, thay vì thuế khoán. Hàng triệu hộ kinh doanh đang khẩn trương chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi và gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Vấn đề hộ kinh doanh quan tâm nhất là được hướng dẫn chi tiết về cách kê khai doanh thu online, các mức thuế phải nộp sau khi bỏ thuế khoán từ năm 2026…

Theo các chuyên gia, chuyển từ hộ khoán sang kê khai thuế, khó khăn là dễ hiểu nhưng nếu vượt qua được giai đoạn này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích

Theo ông Phạm Trung Dũng, để đồng hành cùng ngành thuế, BIDV đã triển khai chiến dịch "60 ngày cao điểm - Chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng các quy định mới của ngành thuế và quy định của pháp luật.

Với vai trò là một ngân hàng thương mại, bên cạnh các giải pháp tài chính trọn gói, BIDV đã ra mắt MyShop Pro tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng điện tử BIDV SmartBanking.

Ứng dụng này được xây dựng dựa trên kiến trúc hệ sinh thái cộng sinh, thay thế toàn bộ sổ sách quản lý bán hàng truyền thống, giúp hộ kinh doanh quản lý toàn bộ hoạt động từ thanh toán, doanh thu, chi phí, đến hàng hóa tồn kho…; tuân thủ các quy định mới trong quản lý thuế như xuất hóa đơn điện tử dễ dàng, đồng bộ trên cùng một nền tảng. BIDV đang miễn phí trọn đời chi phí sử dụng ứng dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trong năm 2025.

Ông Phạm Trung Dũng chia sẻ tại talkshow

"MyShop Pro có 2 lợi thế là tập trung tất cả tính năng trong ứng dụng nền tảng duy nhất. Hệ sinh thái tài chính đáp ứng toàn diện nhu cầu của hộ kinh doanh trong quá trình bán hàng. Toàn bộ nghiệp vụ quản lý của hộ kinh doanh trở nên đơn giản, thuận tiện và đồng bộ, giúp quá trình chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế mới dễ dàng, hiệu quả" – ông Dũng nhìn nhận.

Theo đại diện BIDV, ngân hàng đã liên kết với Công ty Misa (đối tác có thị phần lớn nhất hiện nay về cung cấp phần mềm bán hàng, kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa), triển khai sản phẩm chuyên biệt là cho vay tín chấp 100% qua phần mềm kế toán/quản lý bán hàng của Misa. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký nhu cầu vay, gửi hồ sơ, nhận phê duyệt qua nền tảng kế toán Misa và có thể rút vốn ngay sau khi được phê duyệt. Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh, hạn mức lên đến 3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Gia Bảo Long

Ở góc độ đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc Phát triển kinh doanh Haravan, cho hay đang xây dựng những phần mềm, ứng dụng hỗ trợ để hộ kinh doanh bớt rào cản, tối giản thao tác tạo đơn hàng, xuất hóa đơn, xử lý chứng từ kế toán… Mục tiêu hiện nay là có giải pháp đơn giản hóa tối đa nghiệp vụ cho người kinh doanh.

"Hộ kinh doanh chỉ thực hiện 1 thao tác nghiệp vụ - như tạo đơn hàng nhưng doanh thu được ghi nhận, tồn kho được trừ, bảng kê được hình thành và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được phát hành, truyền lên hệ thống cơ quan thuế ngay trong ngày. Từ đó, dữ liệu phục vụ kê khai thuế được bảo đảm đầy đủ, dù người kinh doanh áp dụng phương pháp trực tiếp hay khấu trừ" - ông Long giải thích.