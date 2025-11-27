Sáng 28-11 diễn ra talkshow "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả"

Đó là chủ đề talkshow do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ diễn ra vào sáng 28-11.

Với quy định mới từ ngày 1-1-2026, hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ nộp thuế theo hình thức kê khai, thay vì thuế khoán.

Quy định này không chỉ thay đổi về phương pháp quản lý thuế mà còn là cú hích để hộ kinh doanh phát triển, mạnh dạn trở thành doanh nghiệp - hoạt động minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

Hiện nay, hàng triệu hộ kinh doanh đang cấp tập cho quá trình chuyển đổi và gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ngành thuế, ngành ngân hàng và các cơ quan liên quan đang triển khai nhiều chính sách cập nhật mới nhất đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Tại TP HCM, mục tiêu của ngành thuế đặt ra là bảo đảm hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026; 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi.

Trong khi đó, vấn đề hộ kinh doanh quan tâm nhất là được hướng dẫn chi tiết về cách kê khai doanh thu online, các mức thuế phải nộp sau khi bỏ thuế khoán từ năm 2026…

Trong bối cảnh này, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề: "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả".

Các khách mời sẽ trao đổi về câu chuyện thực tế từ chính những hộ kinh doanh, phân tích những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để quá trình này diễn ra đơn giản, minh bạch và thuận lợi nhất.

Các khách mời của chương trình:

- Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP HCM

- Ông Phạm Trung Dũng, Phó Giám đốc Ban Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Ông Đỗ Duy Thanh, Chuyên gia F&B

- Ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc phát triển kinh doanh Haravan

- Ông Nguyễn Minh Đức, tiểu thương chợ đầu mối nông sản Thủ Đức