HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Sét đánh khiến đàn bò 14 con bị nổ mắt, chết tại chỗ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Đàn bò gồm 14 con của người dân Quảng Trị được phát hiện chết trong rừng, nguyên nhân được cho do sét đánh chết

Ngày 16-5, UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang tiến hành rà soát, đề xuất hỗ trợ đối với các hộ dân có đàn bò bị sét đánh chết.

Trước đó, vào sáng 15-5, ông Hồ Văn Trung (ngụ xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

img

Khu vực rừng phát hiện đàn bò bị sét đánh chết. Ảnh: Hà Phong

Nhận được tin báo, UBND xã Hướng Lập đã phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Hướng Lập đến kiểm tra hiện trường.

Tại hiện trường, số bò nêu trên bị sình bụng, nổ mắt, da cháy xém và nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau khoảng 1-2m. Xung quanh khu vực còn ghi nhận nhiều cây cối có dấu hiệu bị cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò đã chết khoảng vài hôm trước, thời điểm trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến đàn bò chết là do bị sét đánh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Qua xác minh, xã Hướng Lập xác định 14 con bò bị sét đánh nêu trên thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai.

Các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò chết theo đúng quy định.

Tin liên quan

Lãnh đạo công ty nói gì về vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài?

Lãnh đạo công ty nói gì về vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài?

(NLĐO) - Theo lãnh đạo công ty, thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn có mưa, khu vực bể chứa mật mía của nhà máy có tiếng nổ lớn.

Sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

(NLĐO) - Gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài sau khi sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường.

Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

(NLĐO) - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng

Quảng Trị sét đánh chết đàn bò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo