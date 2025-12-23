HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Shark Hưng lên tiếng về "thông tin không chính xác" trên mạng xã hội

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Shark Hưng cho rằng những thông tin mà mạng xã hội nhắc tới không có bất kỳ mối liên hệ nào với Cen Land

Sáng 23-12, tài khoản Facebook của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đã đăng tải bài viết cho biết những ngày gần đây, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan cá nhân ông là không chính xác.

Theo ông Phạm Thanh Hưng, những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ông mong mọi người tiếp cận thông tin từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Ông Phạm Thanh Hưng khẳng định những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà mạng xã hội nhắc tới là do cá nhân ông thực hiện, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land (Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ), nơi ông đang đảm nhận vai trò phó chủ tịch HĐQT.

"Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có" - tài khoản Shark Hưng thông báo.

Shark Hưng lên tiếng về lùm xùm trên mạng xã hội và Cen Land - Ảnh 1.

Shark Hưng lên tiếng về những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội

Vài ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm có gắn biển Hyra Holdings - một doanh nghiệp nơi ông Phạm Thanh Hưng đang làm thành viên HĐQT độc lập.

Hyra Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thành lập năm 2021.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2025, cổ đông Hyra Holdings đã bầu ông Phạm Thanh Hưng làm thành viên HĐQT độc lập.

Dù không liên quan Hyra Holdlings nhưng cổ phiếu CRE của Cen Land bất ngờ bị bán tháo trong phiên 22-12, có thời điểm chạm giá sàn; thanh khoản đạt 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần các phiên liền trước. So với đầu tháng 12-2025, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 23-12, cổ phiếu CRE giảm nhẹ 0,7%, còn 8.250 đồng/đơn vị.

shark hưng mạng xã hội Cen Land cổ phiếu CRE
