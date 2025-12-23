HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Shark Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cáo trạng xác định từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup) cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan. Trong đó bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ.

Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt 7 . 600 Tỉ đồng: Vụ án gây chấn động - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỉ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Cáo trạng xác định xác định bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt trên.

Theo cáo trạng, các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương có vai trò đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt của các bị hại.

lừa đảo đưa hối lộ giáo dục shark thủy
