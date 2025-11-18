HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Shark Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Bộ Công an, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Cơ quan điều tra Bộ Cồng an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy khi chưa vướng vòng lao lý

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín, đang mở rộng đầu tư. Với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, bị can Thủy kêu gọi khách hàng góp vốn, cam kết trả lãi suất cao.

Dù không có tài sản và năng lực tài chính bảo đảm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders và Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên toàn quốc nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh, thu hút sự chú ý của người dân.

Theo Bộ Công an, đây đều là các công ty "bề mặt", tạo nguồn thu chủ đạo cho Egroup trong hệ sinh thái hơn 20 doanh nghiệp. Mô hình này được dùng để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần.

Để tăng độ tin cậy, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo bộ phận tài chính nâng "khống" vốn điều lệ và số cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng. Cùng với đó, các đơn vị dưới quyền tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hiệu quả và lợi nhuận cao.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy giao người xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học, đưa ra mức lợi nhuận cam kết 15 - 20%/năm. Hợp đồng mua cổ phần được soạn sẵn, trong đó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm và yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho mình.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, được tập huấn cách chào mời và được khuyến khích tái đầu tư bằng cổ phần. Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn bằng tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục rót vốn và giới thiệu thêm người thân, bạn bè.

Từ năm 2021 - 2023, dịch COVID-19 khiến các trung tâm giáo dục đóng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nhà đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ngày càng lớn. Nhóm điều hành kéo dài thời gian thanh toán, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người khác để trì hoãn.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền nhà đầu tư, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán quản lý riêng, không đưa vào báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính. Số tiền được chia thành 2 phần: 70% dùng để trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư cũ; 30% ông Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân hoặc đưa vào các công ty do ông nắm giữ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền này đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.

Tin liên quan

Shark Thuỷ bị bắt về tội lừa đảo

Shark Thuỷ bị bắt về tội lừa đảo

(NLĐO)- Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thuỷ (tức Shark Thuỷ), Chủ tịch HĐQT Egroup, bị Bộ Công an bắt giữ

Shark Bình cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư

(NLĐO)- Tại Cơ quan điều tra, Shark Bình khai đã nhận thức được hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư.

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

(NLĐO)- Đại diện Công an Hà Nội nói về quan hệ hôn nhân giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh cũng như đồn thổi cặp đôi này ly hôn nhằm "tẩu tán tài sản"

lừa đảo nhận hối lộ đưa hối lộ giáo dục shark thủy
    Thông báo