HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Shopee lưu ý trong giai đoạn đầu triển khai, sàn sẽ tiến hành áp dụng với lần lượt từng nhóm người tiêu dùng.

Shopee vừa cập nhật chính sách trả hàng/hoàn tiền với lý do “Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu”

Cụ thể, từ ngày 24-11, lý do “Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu” trong quy trình trả hàng/hoàn tiền chỉ được áp dụng cho hai nhóm người mua, đó là những khách hàng đạt hạng Kim cương/Vàng hoặc người dùng gói Shopee VIP.

Shopee cũng lưu ý trong giai đoạn đầu triển khai, sàn sẽ tiến hành áp dụng lần lượt từng nhóm người tiêu dùng.

Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền: Đảm bảo quyền lợi cho người mua và người bán - Ảnh 1.

Shopee cập nhật chính sách trả hàng/hoàn tiền mới

Sàn "cam" cho biết sẽ chủ động loại tỉ lệ đơn không thành công và hoàn phí vận chuyển trả hàng (nếu có) cho các đơn phát sinh yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền không thuộc phạm vi áp dụng của chính sách.

Nếu người mua thuộc nhóm được áp dụng quyền trả hàng vì “không còn nhu cầu”, sản phẩm trả lại phải đáp ứng yêu cầu rất rõ ràng: còn nguyên vẹn như khi nhận, bao gồm tem, hộp, phụ kiện, hóa đơn (nếu có) và chưa qua sử dụng hoặc không bị tác động nào làm mất trạng thái “hàng mới”.

Khi người mua sử dụng lý do này nhưng sản phẩm không còn nguyên trạng, người bán có thể từ chối nhận lại hoặc khiếu nại dựa trên bằng chứng mở hàng.  

Mặc dù chính sách trả hàng “không còn nhu cầu” được xem là cơ chế giúp người mua yên tâm hơn khi đặt hàng trực tuyến nhưng thực tế cơ chế này đã bị một bộ phận người dùng lợi dụng để trả hàng tùy tiện, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà bán hàng.

Không ít chủ shop đau đầu tình trạng “mở hàng ra chỉ biết kêu trời” khi nhận về sản phẩm đã thử, đã bóc tem hoặc không còn nguyên vẹn dù người mua chọn lý do “không còn nhu cầu”.

Việc siết điều kiện trả hàng có thể gây bất tiện cho một số người mua nhưng được cho là bước cần thiết để hạn chế lạm dụng lý do “không còn nhu cầu” và làm minh bạch giao dịch.

Thay đổi này cũng giúp bảo vệ người mua “chân chính” và giảm thiệt hại cho nhà bán trước tình trạng trả hàng không đúng trạng thái ban đầu.

Tin liên quan

TiktokShop bứt tốc ngoạn mục, đe doạ "ngôi vương" của Shopee

TiktokShop bứt tốc ngoạn mục, đe doạ "ngôi vương" của Shopee

(NLĐO)- Tính đến hết quý III/2025, sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam chiếm đến 97% thị phần toàn thị trường

Người Việt có thêm cách kiếm tiền mới trên Facebook thông qua Shopee Affiliate

(NLĐO) - Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee đang triển khai tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia...

Shopee nói gì khi bị yêu cầu gỡ sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami"?

(NLĐO)- Sản phẩm Giảm cân 12kg Minami được bán trên sàn thương mại điện tử nhưng không được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm như gắn trên gian hàng.

thương mại điện tử Shopee mua sắm online hoàn tiền boom hàng Trả hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo