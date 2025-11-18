Shopee vừa cập nhật chính sách trả hàng/hoàn tiền với lý do “Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu”

Cụ thể, từ ngày 24-11, lý do “Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu” trong quy trình trả hàng/hoàn tiền chỉ được áp dụng cho hai nhóm người mua, đó là những khách hàng đạt hạng Kim cương/Vàng hoặc người dùng gói Shopee VIP.

Shopee cũng lưu ý trong giai đoạn đầu triển khai, sàn sẽ tiến hành áp dụng lần lượt từng nhóm người tiêu dùng.

Shopee cập nhật chính sách trả hàng/hoàn tiền mới

Sàn "cam" cho biết sẽ chủ động loại tỉ lệ đơn không thành công và hoàn phí vận chuyển trả hàng (nếu có) cho các đơn phát sinh yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền không thuộc phạm vi áp dụng của chính sách.

Nếu người mua thuộc nhóm được áp dụng quyền trả hàng vì “không còn nhu cầu”, sản phẩm trả lại phải đáp ứng yêu cầu rất rõ ràng: còn nguyên vẹn như khi nhận, bao gồm tem, hộp, phụ kiện, hóa đơn (nếu có) và chưa qua sử dụng hoặc không bị tác động nào làm mất trạng thái “hàng mới”.

Khi người mua sử dụng lý do này nhưng sản phẩm không còn nguyên trạng, người bán có thể từ chối nhận lại hoặc khiếu nại dựa trên bằng chứng mở hàng.

Mặc dù chính sách trả hàng “không còn nhu cầu” được xem là cơ chế giúp người mua yên tâm hơn khi đặt hàng trực tuyến nhưng thực tế cơ chế này đã bị một bộ phận người dùng lợi dụng để trả hàng tùy tiện, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà bán hàng.

Không ít chủ shop đau đầu tình trạng “mở hàng ra chỉ biết kêu trời” khi nhận về sản phẩm đã thử, đã bóc tem hoặc không còn nguyên vẹn dù người mua chọn lý do “không còn nhu cầu”.

Việc siết điều kiện trả hàng có thể gây bất tiện cho một số người mua nhưng được cho là bước cần thiết để hạn chế lạm dụng lý do “không còn nhu cầu” và làm minh bạch giao dịch.

Thay đổi này cũng giúp bảo vệ người mua “chân chính” và giảm thiệt hại cho nhà bán trước tình trạng trả hàng không đúng trạng thái ban đầu.