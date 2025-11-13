Shopee nói gì khi bị yêu cầu gỡ sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami"?

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 12-11 có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm Giảm cân 12kg Minami bán trên sàn thương mại điện tử.

Theo kết quả hậu kiểm, sản phẩm này đang được quảng cáo, buôn bán trên sàn thương mại điện tử Shopee nhưng không được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm như gắn trên gian hàng.

Cụ thể, sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại HKK (69 Nguyễn Huy Quang, Hà Nội) đứng tên, số công bố 5438/2024/ĐKSP ngày 12-7-2024, nhưng Cục chưa từng cấp giấy tiếp nhận cho sản phẩm này.

Cục đề nghị Shopee rà soát toàn bộ danh mục thực phẩm chức năng, chỉ cho phép buôn bán sản phẩm đã được cấp phép hoặc công bố hợp lệ, đồng thời ngừng kinh doanh và gỡ toàn bộ thông tin về sản phẩm Giảm cân 12kg Minami khỏi hệ thống.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 13-11, đại diện Shopee cho biết sau khi tiếp nhận yêu cầu, Shopee đã rà soát và tháo gỡ sản phẩm vi phạm. "Shopee luôn hợp tác với cơ quan chức năng để bảo đảm hàng hóa trên sàn tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"- đại diện này nói.

Sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng được kinh doanh trên mạng

Theo ghi nhận, sản phẩm giảm cân 12kg Minami từng là mặt hàng bán chạy trên Shopee, với hơn 30.000 lượt mua, giá khoảng 520.000 đồng/hộp.

Không chỉ trên Shopee, TikTok Shop cũng đang xuất hiện nhiều gian hàng rao bán sản phẩm này, dù lượng mua ít hơn.

Đại diện TikTok Shop cho biết đang xác minh thông tin và rà quét liên quan đến sản phẩm này.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc nhà bán hàng tìm cách lách luật để hợp thức hóa giấy phép nhằm đủ điều kiện kinh doanh trên sàn không phải là hiếm.

Nguyên nhân là các sàn thương mại điện tử hiện không có chức năng thẩm định tính thật – giả của giấy phép, mà chủ yếu dựa trên bề mặt hồ sơ do nhà bán cung cấp. Chính kẽ hở này đã tạo điều kiện để một số đơn vị gian dối có thể qua mặt sàn, đưa sản phẩm chưa được cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc lên kinh doanh online một cách dễ dàng.

Bên cạnh sàn, các website khác cũng đang rao bán sản phẩm này như Giamcanantoan, Sakukostore, Hangnhatichiban,.. với thời gian giao hàng từ 2-3 ngày tùy khu vực.

Sản phẩm này được quảng bá giúp làm giảm sự hấp thu chất béo từ bữa ăn. Thúc đẩy chuyển hóa, tăng cường trao đổi chất, ngăn chặn quá trình tích lũy mỡ. Hỗ trợ đào thải mỡ thừa, thanh lọc cơ thể, tăng cường hoạt động của gan, mật.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện nhiều loại sản phẩm giảm cân có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

DJ Ngân 98 cũng bị bắt do bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.