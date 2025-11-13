Shopee nói gì khi bị yêu cầu gỡ sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Shopee nói gì khi bị yêu cầu gỡ sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami"?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sản phẩm Giảm cân 12kg Minami được bán trên sàn thương mại điện tử nhưng không được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm như gắn trên gian hàng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 12-11 có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm Giảm cân 12kg Minami bán trên sàn thương mại điện tử.

Theo kết quả hậu kiểm, sản phẩm này đang được quảng cáo, buôn bán trên sàn thương mại điện tử Shopee nhưng không được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm như gắn trên gian hàng.

Cụ thể, sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại HKK (69 Nguyễn Huy Quang, Hà Nội) đứng tên, số công bố 5438/2024/ĐKSP ngày 12-7-2024, nhưng Cục chưa từng cấp giấy tiếp nhận cho sản phẩm này.

Cục đề nghị Shopee rà soát toàn bộ danh mục thực phẩm chức năng, chỉ cho phép buôn bán sản phẩm đã được cấp phép hoặc công bố hợp lệ, đồng thời ngừng kinh doanh và gỡ toàn bộ thông tin về sản phẩm Giảm cân 12kg Minami khỏi hệ thống.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 13-11, đại diện Shopee cho biết sau khi tiếp nhận yêu cầu, Shopee đã rà soát và tháo gỡ sản phẩm vi phạm. "Shopee luôn hợp tác với cơ quan chức năng để bảo đảm hàng hóa trên sàn tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"- đại diện này nói.

- Ảnh 1.

Sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng được kinh doanh trên mạng

Theo ghi nhận, sản phẩm giảm cân 12kg Minami từng là mặt hàng bán chạy trên Shopee, với hơn 30.000 lượt mua, giá khoảng 520.000 đồng/hộp.

Không chỉ trên Shopee, TikTok Shop cũng đang xuất hiện nhiều gian hàng rao bán sản phẩm này, dù lượng mua ít hơn. 

Đại diện TikTok Shop cho biết đang xác minh thông tin và rà quét liên quan đến sản phẩm này.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc nhà bán hàng tìm cách lách luật để hợp thức hóa giấy phép nhằm đủ điều kiện kinh doanh trên sàn không phải là hiếm.

Nguyên nhân là các sàn thương mại điện tử hiện không có chức năng thẩm định tính thật – giả của giấy phép, mà chủ yếu dựa trên bề mặt hồ sơ do nhà bán cung cấp. Chính kẽ hở này đã tạo điều kiện để một số đơn vị gian dối có thể qua mặt sàn, đưa sản phẩm chưa được cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc lên kinh doanh online một cách dễ dàng.

Bên cạnh sàn, các website khác cũng đang rao bán sản phẩm này như Giamcanantoan, Sakukostore, Hangnhatichiban,.. với thời gian giao hàng từ 2-3 ngày tùy khu vực.

Sản phẩm này được quảng bá giúp làm giảm sự hấp thu chất béo từ bữa ăn. Thúc đẩy chuyển hóa, tăng cường trao đổi chất, ngăn chặn quá trình tích lũy mỡ. Hỗ trợ đào thải mỡ thừa, thanh lọc cơ thể, tăng cường hoạt động của gan, mật.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện nhiều loại sản phẩm giảm cân có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

DJ Ngân 98 cũng bị bắt do bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Nhiều website đang bán sản phẩm Giảm cân 12kg Minami

Tin liên quan

Shopee bị yêu cầu gỡ sản phẩm giảm cân giả giấy phép

Shopee bị yêu cầu gỡ sản phẩm giảm cân giả giấy phép

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ toàn bộ thông tin sản phẩm giảm cân 12kg Minami khỏi sàn thương mại điện tử.

Livestream của LSOUL trên Shopee đưa thời trang Việt đến Singapore

Tiếp tục hành trình chinh phục người dùng trong nước & quốc tế, LSOUL thúc đẩy đưa thời trang Việt ra thị trường mới với mô hình xuất khẩu trực tuyến của Shopee

Người Việt có thêm cách kiếm tiền mới trên Facebook thông qua Shopee Affiliate

(NLĐO) - Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee đang triển khai tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia...

thương mại điện tử Shopee thuốc giảm cân tiktokshop Giảm cân 12kg Minami
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo