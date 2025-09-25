Siết chặt an toàn giao thông học đường

Tại TP HCM, từ cổng trường ra đến đường lớn, hình ảnh học sinh, sinh viên (HS-SV) đầu trần kẹp ba, băng qua đường bất chấp dòng xe đông đúc đã gióng lên hồi chuông báo động về văn hóa và ý thức tham gia giao thông của thế hệ trẻ.

"Làm xiếc" trên đường

Theo ghi nhận của phóng viên, trước cổng Trường THPT Phước Kiển (xã Nhà Bè) chiều 23-9, nhiều HS đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở 2-3 người. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trước cổng Trường THPT Ngô Quyền (phường Tân Mỹ), nơi có mật độ xe tải cao, khi phụ huynh chở con không đội mũ, thậm chí đi ngược chiều.

Tình trạng vi phạm không chỉ xảy ra ở bậc phổ thông. Tại khu đô thị ĐHQG TP HCM, SV thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy với lý do "đi gần". Nhiều SV còn chạy xe quá tốc độ cho phép (40 km/giờ), có khi lên tới 80 km/giờ trên đoạn đường gần ký túc xá khu B.

Đáng chú ý, SV Trường ĐH Công nghệ TP HCM thường xuyên leo qua dải phân cách trên đường Võ Nguyên Giáp để sang đường cho nhanh thay vì đi cầu vượt hoặc vạch kẻ đường. Tương tự, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, SV cũng băng qua đường bất chấp dòng xe đông đúc giờ cao điểm, dù vạch kẻ cho người đi bộ ở rất gần. Tình trạng xe máy của SV dựng tràn xuống lòng đường cũng gây cản trở giao thông tại khu vực này.

Sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội

Theo thống kê của Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM, trong tổng số HS-SV bị lập biên bản vi phạm, có hơn 45% chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, hơn 25% chạy quá tốc độ, hơn 12% không đội mũ bảo hiểm, hơn 11% đi sai làn đường, hơn 8% không có giấy phép lái xe, hơn 7% không có tín hiệu vượt, hơn 5% sử dụng điện thoại khi lái xe và hơn 3% có nồng độ cồn…

Một số trường có số lượng HS-SV vi phạm giao thông nhiều gồm: ĐH Văn Hiến, THPT Trần Cao Vân - cơ sở 1, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, ĐH Kinh tế TP HCM, Trường ĐH Công nghệ TP HCM...

Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm và điều khiển xe khi có nồng độ cồn.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP HCM băng qua xa lộ Hà Nội bất chấp nguy hiểm. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Đại diện PC08 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi cổ xúy đua xe, lạng lách. Lực lượng CSGT sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM kiểm tra tại các trường, vận động nhà trường ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. PC08 cũng đề nghị các trường phối hợp xử lý HS-SV vi phạm khi có thông báo và cam kết không nhận giữ xe trên 50 phân khối của HS không đủ điều kiện.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, tình trạng HS-SV vi phạm luật giao thông ngày càng gia tăng và phức tạp, xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông cũng như các yếu tố khách quan từ gia đình, nhà trường và xã hội. Để giải quyết, ông Tuấn cho rằng cần áp dụng đồng bộ các giải pháp. Về mặt giáo dục, ông nhấn mạnh việc cần làm cho nội dung an toàn giao thông trong trường học trở nên sinh động, trực quan hơn, đưa vào chương trình học chính khóa và tăng cường trao đổi thông tin với phụ huynh. Về chế tài, lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các lỗi vi phạm phổ biến để răn đe, đồng thời gửi thông tin người vi phạm về cho nhà trường và gia đình để phối hợp giáo dục. Ông tin rằng sự kết hợp chặt chẽ này sẽ dần thay đổi ý thức và hành vi của HS-SV, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Đồng quan điểm, chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu cho rằng bên cạnh vai trò của CSGT và nhà trường thì gia đình đóng vai trò then chốt. Ông Cầu nhấn mạnh rằng cha mẹ phải là tấm gương trong việc chấp hành luật giao thông, thường xuyên nhắc nhở và phân tích cho con em hiểu rõ nguy hiểm từ các hành vi vi phạm.

Ông Cầu cũng đề nghị phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho HS khi chưa đủ điều kiện và cần phối hợp xử lý nghiêm túc khi nhận được thông báo vi phạm từ nhà trường hoặc công an, tránh bao che. Các biện pháp quản lý trong gia đình như giới hạn thời gian đi chơi, tăng cường trách nhiệm học tập cũng cần được áp dụng để rèn luyện tính kỷ luật.

Thực trạng phụ huynh giao xe máy trên 50 cc cho con chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái đang rất phổ biến; vô tình tiếp tay cho vi phạm pháp luật, đặt con em mình và người khác vào tình huống nguy hiểm.

Nâng cao ý thức giao thông cho sinh viên Sáng 24-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 400 SV Trường ĐH Công nghệ TP HCM. Tại chương trình, Đội CSGT Rạch Chiếc tập trung vào chuyên đề "Qua đường không đúng nơi quy định - Hành vi nhỏ, rủi ro lớn" để giúp SV nhận thức rõ hơn về nguy cơ mất an toàn khi vi phạm quy định đi bộ qua đường, đồng thời hiểu rõ các chế tài xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, ông Huỳnh Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP HCM và đại diện SV cùng ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại.



