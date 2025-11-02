HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch: Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học do Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập ra nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch

Tổ liêm chính khoa học (gọi là tổ công tác) của trường với 7 thành viên do PGS- TS Nguyễn Đăng Thoại (phó hiệu trưởng) ký quyết định thành lập ngày 28-10 với nhiệm vụ rà soát các nội dung liên quan Điều 8, Luật số 93 Luật Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2025; Điều 4, Điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về liêm chính khoa học trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Mới thành lập tổ liêm chính khoa học, 2 PGS đã xin rút - Ảnh 1.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập tổ liêm chính khoa học nhưng 2 thành viên đã xin rút

Thời gian rà soát của tổ là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

Tuy nhiên, sau khi quyết định được ban hành, một thành viên trong tổ liêm chính khoa học đã xin phép không tham gia tổ công tác với lý do đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối; người còn lại xin rút vì lý do cá nhân.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch gần đây thu hút sự quan tâm của dư luận quan đến kỳ tuyển sinh tiến sĩ. Đó là Thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi) trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành nội khoa với điểm cao đứng thứ hai. 

Thí sinh Âu Nhật Huy có nộp 8 bài báo, bao gồm: 5 bài đăng trên tạp chí trong nước và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế.

Sau quá trình được rà soát, một bài báo quốc tế trong hồ sơ của thí sinh này bị rút khỏi một tạp chí quốc tế khiến điểm nghiên cứu giảm giảm xuống nhưng kết quả trúng tuyển của nghiên cứu sinh này không thay đổi. 

Liêm chính khoa học: Khó hay dễ?

Liêm chính khoa học: Khó hay dễ?

Cần bảo đảm lợi ích cho nhà khoa học để họ không phải đánh đổi sự trung thực, liêm chính lấy miếng cơm manh áo

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu 3 giải pháp cho sinh viên Chương trình y Việt - Đức

(NLĐO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa ra 3 giải pháp cho sinh viên Chương trình y Việt - Đức nhưng phía trước còn nhiều khó khăn.

Thông tin mới nhất về việc dừng chương trình Y Việt - Đức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

(NLĐO)-Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ ra 2 yếu tố tác động đến việc dừng chương trình Y Việt - Đức, tất cả đều xuất phát từ phía Đức

