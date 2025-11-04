Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 3-11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nghe các tờ trình và thảo luận ở tổ về các dự án luật: Quản lý nợ công; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử (TMĐT).

Livestream bán hàng chịu trách nhiệm liên đới

Sáng 3-11, QH nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật TMĐT.

Chính phủ nhận định các mô hình TMĐT mới chưa có quy định điều chỉnh riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do đó dự thảo luật đã đưa ra các quy định liên quan đến hoạt động bán hàng livestream. Đối với chủ quản nền tảng TMĐT, có trách nhiệm xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream. Người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ…

Thảo luận nội dung này vào chiều cùng ngày, vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân được ĐB Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) đặc biệt quan tâm và coi là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin trong giao dịch TMĐT. ĐB cho rằng quy định tại điều 11 về trách nhiệm của các bên khi đặt hàng trực tuyến còn quá chung chung. Thực tế, quyền được kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán là một điều kiện phổ biến nhưng chưa được thể hiện rõ ràng trong dự luật. Do vậy, ĐB đề nghị bổ sung điều khoản chặt chẽ hơn, làm rõ các điều kiện bảo đảm về thông tin, quyền kiểm tra hàng hóa, cũng như vấn đề hoàn trả hàng và quyền khiếu nại khi hàng hóa không bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại như cam kết. Việc này nhằm mục đích giảm thiểu tranh chấp và bảo đảm tính minh bạch, công bằng.

Còn ĐB Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) cho biết hoạt động livestream hiện đang phát triển rất mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro về thông tin gian dối. Do đó đề nghị bổ sung quy định một khoản mới vào điều 22 về trách nhiệm của người livestream bán hàng. "Người livestream bán hàng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn quy định tại khoản 3 điều 22. Việc xác định mức bồi thường sẽ thực hiện theo pháp luật dân sự. Quy định như vậy sẽ tăng cường trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi người livestream thực hiện các hoạt động liên quan đến bán hàng trên mạng điện tử" - ĐB Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ĐB Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên), hiện nay việc giả mạo website của các thương hiệu lớn, giả mạo người nổi tiếng, người có uy tín trong TMĐT rất phổ biến, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng, do đó cần thiết phải bổ sung hành vi "cấm thực hiện các hành vi giả mạo, lừa đảo, lừa dối trên nền tảng TMĐT".

Liên quan đến tình trạng "like giả", "comment giả" và "review giả" đang phổ biến trên mạng xã hội cũng như các nền tảng TMĐT, ĐB Lê Đào An Xuân (đoàn Đắk Lắk) chỉ ra rằng trước đây đánh giá từ người dùng là nguồn tham khảo đáng tin cậy để chọn mua sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn đánh giá bị làm giả thông qua việc thuê người hoặc dịch vụ chuyên tạo bình luận, dẫn đến thông tin sai lệch về chất lượng hàng hóa. ĐB nhấn mạnh dự thảo luật chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này và đề nghị bổ sung, nhằm bảo vệ tính trung thực của thông tin. Đồng thời coi đây là biện pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn hàng giả và hàng kém chất lượng trên thị trường.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) góp ý dự thảo Luật Thương mại điện tửẢnh: PHẠM THẮNG

Rối rắm hợp đồng bảo hiểm

Góp ý tại tổ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chia sẻ dù chưa từng mua bảo hiểm, song bà cũng đã mượn một số hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) về nghiên cứu, bởi nghe cử tri phản ánh rất nhiều về tình trạng "đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó". Nhiều người thậm chí nản vì phải thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với những phụ lục đi kèm rất dài nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng. "Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu và pháp luật, mà để đọc và hiểu HĐBH cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng có hưởng và hưởng phải dễ dàng" - bà Hải nêu quan điểm.

ĐB Nguyễn Thanh Hải cũng góp ý cần có mẫu HĐBH chung đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mẫu này phải công khai và yêu cầu tất cả hãng bảo hiểm phải tuân thủ. "Ví dụ hợp đồng 100 trang thì phải có 40-50 trang có tiêu chuẩn chung, chỉ khác nhau về đối tượng, mức đóng. Như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro để khi có tranh chấp xảy ra không cần bàn phần chung, chỉ cần bàn phần cá thể liên quan từng đối tượng" - ĐB góp ý.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy (đoàn Thái Nguyên) cũng nêu những bất cập liên quan HĐBH nhân thọ. Bà cho biết có mượn một số HĐBH của các hãng khác nhau về nghiên cứu, nhưng với một người có kinh nghiệm làm luật, đọc vẫn "thực sự khó hiểu". Từ thực tiễn bất cập, bà đề nghị khi sửa luật này cần quan tâm thêm những quy định liên quan nội dung trong các HĐBH nhân thọ, trong đó ngoài yêu cầu bảo đảm về tính trung thực tuyệt đối cần bổ sung nguyên tắc về tính minh bạch của HĐBH. Từ quy định có tính nguyên tắc, có thể giao Bộ Tài chính quy định chi tiết để thiết kế những nội dung của HĐBH nhân thọ và các doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào đó chấp hành, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Cũng phát biểu tại tổ, Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh cho biết theo phản ánh của nhiều cử tri và người dân, khi xảy ra sự cố cần được bảo hiểm chi trả, việc xử lý thường rất phức tạp. Ông nêu thực tế các HĐBH hiện nay dài hàng trăm trang, với nhiều điều khoản được soạn thảo chi tiết nhưng phần lớn nội dung lại thiên về lợi ích của doanh nghiệp bảo hiểm hơn là người tham gia. Cần xem xét để hài hòa lợi ích giữa các bên, đồng thời phát triển thị trường bảo hiểm minh bạch.

Hôm nay (4-11), QH nghe Tờ trình về các dự án luật: Quản lý thuế (sửa đổi); Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Tiết kiệm, chống lãng phí; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Thảo luận ở tổ về: dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Thi hành án hình sự (sửa đổi); Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quy định trách nhiệm khi cho vay vốn ODA Liên quan đến phương thức cho vay vốn ODA, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công bổ sung quy định theo hướng: Ngân hàng thương mại thực hiện cho vay lại đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo phương thức cơ quan cho vay không chịu rủi ro tín dụng; cho vay lại đối với các doanh nghiệp để đầu tư chương trình, dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư của Nhà nước theo phương thức cơ quan cho vay lại chịu một phần rủi ro tín dụng. Phát biểu tại tổ, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị phải đánh giá tác động kỹ lưỡng các nội dung trên bởi trường hợp cho vay lại mà không chịu rủi ro tín dụng có thể dẫn đến lơi lỏng về thủ tục thẩm định đối tượng vay, từ đó có thể tạo rủi ro lớn tập trung toàn bộ lên cơ quan nhà nước phải gánh chịu. "Vừa qua, thực tế đã có câu chuyện này. Cho vay không gắn với hiệu quả, ngân hàng cho vay lại thiếu trách nhiệm trong việc giám sát khoản vay, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, an toàn nợ công. Mà sợ nhất là vay khoản này nhưng lại về đầu tư cho việc khác, rồi ngân hàng thiếu hướng dẫn thủ tục kiểm tra, giám sát" - Chủ tịch QH lưu ý. Ông đề nghị làm rõ trường hợp xảy ra rủi ro không trả được nợ vay thì trách nhiệm của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào trong luật.



