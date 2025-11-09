HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Siêu bão Fung Wong giật 230 km/giờ đổ bộ Philippines, đã có người thiệt mạng

Xuân Mai

(NLĐO) - Siêu bão Fung Wong đổ bộ vào TP Dinalungan, tỉnh Aurora - Philippines lúc 21 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày 9-11.

Bão Fung Wong tiếp tục di chuyển về phía Tây Tây Bắc với vận tốc 30 km/giờ. Siêu bão duy trì sức gió tối đa 185 km/giờ và giật lên tới 230 km/giờ. Fung Wong dự kiến đi qua Bắc Luzon và có thể suy yếu do địa hình đồi núi nhưng vẫn duy trì cường độ bão.  

Bão Fung Wong có kích thước khổng lồ với đường kính lên tới 1.800 km. Hơn một triệu người đã phải sơ tán khỏi các khu vực dễ bị tổn thương trước khi cơn bão đổ bộ.

img

Các gia đình trú ẩn tại trung tâm sơ tán ở TP Bacoor. Ảnh: Văn phòng Phát triển và Phúc lợi Xã hội Thành phố Bacoor

Sau khi đi qua Bắc Luzon, Fung-wong dự kiến tiến vào Vịnh Lingayen hoặc ven biển tỉnh Pangasinan hoặc tỉnh La Union vào sáng 10-11. 

Nhiều khu vực trên khắp đảo Luzon được đặt trong mức cảnh báo bão cao nhất và cao thứ hai, trong khi khu đô thị Manila và các tỉnh lân cận vẫn ở mức cảnh báo bão cấp 3.

img

Hội Chữ thập đỏ Philippines tại Pampanga-Angeles tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe cho người dân. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines

Chính quyền cảnh báo rằng Fung Wong có thể bao phủ gần như toàn bộ đất nước Philippines. Các quan chức kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển và vùng trũng tìm nơi an toàn. 

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Cơ quan phòng vệ dân sự cho hay một người chết đuối ở tỉnh Catanduanes và một phụ nữ thiệt mạng do mắc kẹt dưới đống đổ nát một ngôi nhà ở TP Catbalogan.

img

Cảnh sát sơ tán trước cư dân ở Barangay Casambalangan, đô thị Santa Ana, tỉnh Cagayan. Ảnh: Cảnh sát quốc gia Philippines

Dự kiến, cơn bão rời khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) với cường độ bão mạnh vào ngày 11-11. Fung Wong có thể di chuyển về phía Đông Bắc hướng đến eo biển Đài Loan, suy yếu vào ngày 12-11 và có thể suy yếu thành bão nhiệt đới quay trở lại PAR.

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết sau đó, cơn bão dự kiến đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 13-11 rồi suy yếu nhanh chóng trước khi di chuyển trên vùng biển gần quần đảo Ryukyu, nơi đang được Nhật Bản kiểm soát, dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc áp thấp nhiệt đới yếu.

Fung Wong là cơn bão nhiệt đới thứ 21 của Philippines trong năm 2025 và là cơn bão thứ hai trong tháng 11. Bão đi vào PAR lúc 22 giờ ngày 7-11, chưa đầy 48 giờ sau khi bão Kalmaegi, cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất tại Philippines trong năm nay, đi qua.

PAGASA dự báo có 2 hoặc 3 cơn bão nhiệt đới hình thành trong hoặc đi vào PAR trong tháng 11.

Sau khi bão Kalmaegi vừa đi qua và gây nhiều thiệt hại, Philippines hôm 8-11 tiếp tục ứng phó bão mạnh mới.

VIDEO: Trở về nhà sau bão Kalmaegi, người dân Philippines đối mặt cảnh đổ nát

(NLĐO) - Kalmaegi là cơn bão nhiệt đới thứ 20 đổ bộ Philippines trong năm 2025, cũng là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất năm tính đến nay

Philippines cảnh báo đáng lo ngại về bão Fung Wong - Phượng Hoàng

(NLĐO) - Cuối buổi chiều 7-11, cơ quan khí tượng của Philippines đã đưa ra cảnh báo Fung Wong - Phượng Hoàng có thể sớm trở thành siêu bão.

