Thời sự

Siêu bão Ragasa giật trên cấp 17, Thủ tướng chỉ đạo khẩn để ứng phó

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Quãng Ngãi trở ra phía Bắc, cùng các Bộ, ngành liên quan.

Siêu bão Ragasa áp sát biển Đông , Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp - Ảnh 1.

Dự báo tối nay 22-9 bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025

Công điện nêu rõ cơn bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines. Hồi 7 giờ ngày 22-9, tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 123,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 17 (siêu bão), giật trên cấp 17.

Theo dự báo, tối nay 22-9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông (cơn bão số 9 năm 2025). Sau đó, bão di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ cấp 16–17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 đến 23-9, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền ở Bắc và giữa Biển Đông.

Từ ngày 24-9, bão khả năng giảm dần cường độ; đêm 24 rạng sáng 25-9 đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 12-14, giật cấp 15-16. Trong ngày 25-9, bão có thể đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đây là siêu bão rất mạnh, phạm vi gió rộng (từ Bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió mạnh). Nguy cơ dông lốc có thể xảy ra ngay cả khi tâm bão còn cách xa 300-400 km. Các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo mới nhất.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó với bão Ragasa

Để ứng phó từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, hạn chế thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; rà soát, cập nhật phương án, chủ động triển khai ứng phó ở mức cao nhất, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân và Nhà nước.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế đình hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, huy động hệ thống chính trị tập trung ứng phó bão.

Rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, thông tin kịp thời cho chủ tàu, hướng dẫn di chuyển tránh bão, đưa về nơi trú ẩn an toàn.

Căn cứ tình hình để quyết định hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm soát giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn. Chủ động gia cố nhà cửa, công trình, đê biển; hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản sớm với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Rà soát phương án sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình, tham khảo dự báo quốc tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; bảo đảm an toàn tàu cá, đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; phối hợp vận hành an toàn liên hồ chứa; thông báo vùng nguy hiểm trên biển, chỉ đạo ứng phó phù hợp.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn các công trình, hoạt động xây dựng, giao thông; chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải bố trí phương tiện tại khu vực trọng điểm.

Bộ Công Thương đảm bảo an toàn sản xuất công nghiệp, dầu khí, khai thác mỏ, hồ đập thủy điện, hệ thống điện; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn lợi dụng tăng giá.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm an toàn lực lượng, phương tiện; chủ động hỗ trợ địa phương sơ tán, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

