Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22-9, tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc; 124,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (184-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của siêu bão Ragasa. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo 24 giờ tới, tức đến 1 giờ ngày 23-9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm lên cấp 17, giật trên cấp 17. Lúc này, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ vĩ Bắc; 119,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Siêu bão Ragasa gây sóng biển cao 10 m, có thể đánh đắm tàu biển tải trọng lớn

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; khu vực gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh và sóng lớn.

Với cấp siêu bão, bão Ragasa có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn và gây thiệt hại cực kỳ thảm khốc.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo cần lưu ý trước tiên là tác động của gió mạnh, sóng lớn trên biển đối với hoạt động tàu thuyền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày 23-9 gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24-9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng ngày 25-9, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng tần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7 m. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400 km; các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến TP Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão.