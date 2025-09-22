Hôm nay, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có bị tác động bởi bão Ragasa?

Hôm nay (22-9), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết trên toàn khu vực Nam Bộ bao gồm: các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Còn các tỉnh miền Tây chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Trong mưa, người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngoài ra, nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ. Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước nếu có mưa lớn và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông...
Tác động của bão Ragasa?
Cũng theo đơn vị này, hiện nay, bão Ragasa không tác động trực tiếp đến thời tiết TP HCM và Nam Bộ.
Tuy nhiên, mưa xuất hiện trên khu vực do dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Bắc Trung Bộ nối vói hoàn lưu bão Ragasa. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vắt qua Nam Bộ.
Theo đó, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam hoạt động từ cấp 2-3 và các hình thái thời tiết nội tại của khu vực, dẫn đến nắng vào buổi sáng và có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2.5 m, biển động nhẹ.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng 0.5-1.5 m, biển bình thường.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Lâm Đồng và phía bắc của TP HCM có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21-9 đến 3 giờ ngày 22-9 có nơi trên 90 mm, đơn cử trạm Thanh An (TP HCM) 96.6 mm,...
Dự báo, hôm nay, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.
