Thời sự

Bão số 5 mạnh lên, giật cấp 17 "siêu bão" và có khả năng còn mạnh thêm

Thùy Linh

(NLĐO) - 19 giờ ngày 24-8, bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 - cấp "siêu bão" với sức tàn phá khủng khiếp, dự báo có khả năng mạnh thêm.

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tới 19 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 410 km, cách Hà Tĩnh khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 340 km về phía Đông.

Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, sáng mai từ Thanh Hóa-Quảng Trị gió giật cấp 12–14 - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 5

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo, trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 15 - 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Tới 7 giờ sáng 25-8, tâm bão số 5 ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ. Vị trí này cách Nghệ An khoảng 200 km, cách Hà Tĩnh 180 km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 90 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 16,0 - 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ); cấp 4 đối với vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 19 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền sát biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió giảm còn cấp 10–11, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm lúc này ở vĩ tuyến 16,5 - 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế; cấp 4 đối với đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Đến 19 giờ ngày 26-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 101,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Bão số 5 dự báo sức tàn phá khủng khiếp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 gây ra thời tiết đặc biệt nguy hiểm trên biển và đất liền.

Trên biển, vùng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; sóng cao 5,-7 m, khu vực gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 7–9, sau tăng lên cấp 10-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13–14, giật cấp 17. Sóng cao 5-7 m, gần tâm bão 8-10 m; biển động dữ dội.

Ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gồm các đảo Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gồm đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2,5-4,5 m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão được dự báo ở vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị ở mức 0,5-1,8 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ 1-1,8 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và ven bờ trong cơn bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi hoạt động. Các phương tiện như tàu du lịch, tàu vận tải, tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản, cùng các công trình đê kè và tuyến đường ven biển đều có nguy cơ cao bị lật úp, phá hủy hoặc ngập úng.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Khu vực Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh nhất, đạt cấp 12-14, giật cấp 15-16. Riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai cùng các địa phương từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi vượt 700 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa lớn cực đoan với cường suất trên 200 mm trong 3 giờ.

Tin liên quan

Thủ tướng trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5: Đặt tính mạng người dân lên trên hết

Thủ tướng trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5: Đặt tính mạng người dân lên trên hết

(NLĐO) - Trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

(NLĐO)- Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác như có thể bị tác động.

Chủ động ứng phó với việc bão số 5 gây chia cắt kéo dài

(NLĐO) - Cần di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực mất an toàn, chủ động ứng phó với việc bão số 5 gây chia cắt kéo dài.

