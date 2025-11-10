HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Siêu bão tấn công Philippines

Hoàng Phương

Hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi những nơi có nguy cơ cao tại các tỉnh phía Đông Bắc Philippines trước khi bão Fung-wong đổ bộ

Siêu bão Fung-wong ngày 9-11 bắt đầu tấn công bờ biển phía Đông Bắc Philippines trước khi đổ bộ. Tại Philippines, bão nhiệt đới với sức gió duy trì từ 185 km/giờ trở lên được xếp loại là siêu bão. Theo AP, Fung-wong là cơn bão mạnh nhất đe dọa quốc gia Đông Nam Á này kể từ đầu năm 2025.

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cảnh báo về mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với tính mạng và tài sản do những cơn gió mạnh dự kiến từ 185 - 230 km/giờ gần tâm bão. Ngoài ra, PAGASA cho biết một số khu vực có mưa trên 200 mm tính đến trưa 10-11 và những nơi mưa nhiều nhất có nguy cơ lũ lụt rất nghiêm trọng.

Hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi những nơi có nguy cơ cao tại các tỉnh phía Đông Bắc. Chính quyền các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng đã cho đóng cửa trường học và hầu hết cơ quan vào các ngày 10 và 11-11. Ít nhất 325 chuyến bay nội địa và 61 chuyến bay quốc tế đã bị hủy vào cuối tuần rồi. Hơn 6.600 hành khách cùng nhân viên vận chuyển bị mắc kẹt tại ít nhất 109 cảng biển, nơi lực lượng bảo vệ bờ biển cấm tàu thuyền ra khơi do biển động mạnh.

Tỉnh Catanduanes là một trong những nơi bị ảnh hưởng khi bão Fung-wong đến gần. "Mưa và gió mạnh đến mức gần như không thể nhìn thấy gì" - ông Roberto Monterola, một quan chức tại Catanduanes, nói với AP qua điện thoại ngày 9-11. Ông cho biết vẫn chưa có báo cáo về thương vong tại địa phương có hơn 200.000 người này. Ngoài ra, theo Văn phòng Phòng thủ Dân sự (OCD), một số khu vực thuộc các vùng Bicol và Đông Visayas đã bị mất điện.

Siêu bão tấn công Philippines - Ảnh 1.

Người dân được sơ tán đến nơi an toàn tại tỉnh Quezon, miền Đông Philippines ngày 9-11 khi bão Fung-wong đến gần.Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr., người đứng đầu Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC), kêu gọi công chúng tuân thủ lệnh sơ tán, đồng thời cảnh báo về tác động thảm khốc tiềm tàng của bão Fung-wong. Theo ông, bão có thể ảnh hưởng đến nhiều địa phương khắp nước, trong đó có tỉnh Cebu vừa bị bão Kalmaegi tàn phá nặng nề và vùng đô thị Manila đông dân.

Theo Văn phòng Phòng thủ Dân sự, hơn 30 triệu người có thể chịu ảnh hưởng từ các mối nguy do bão Fung-wong gây ra. Các nhà chức trách cũng cảnh báo về nguy cơ sóng cao đe dọa tính mạng dọc theo các bờ biển của hơn 20 tỉnh và vùng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hậu quả nghiêm trọng từ bão Kalmaegi cũng như mối đe dọa từ bão Fung-wong. Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 224 người thiệt mạng và 109 người mất tích sau khi đổ bộ nước này hôm 4-11. Philippines hiện chưa kêu gọi sự trợ giúp quốc tế sau những thiệt hại do bão Kalmaegi, song Bộ trưởng Teodoro cho biết Mỹ và Nhật Bản đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ.

Sau Philippines, bão Fung-wong được dự báo ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tuần này. Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA) ngày 9-11 cảnh báo các khu vực phía Bắc và phía Đông có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ vào đầu tuần. Ngoài ra, các vùng ở miền Trung và miền Nam có thể gặp mưa to, gió lớn vào ngày 12-11. Tuy nhiên, CWA nhấn mạnh rằng vẫn chưa rõ hướng đi và cường độ chính xác của cơn bão. 

