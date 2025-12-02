HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Siêu cá mập "Mega-Predator" lần đầu tiên lộ diện ở Úc

Anh Thư

(NLĐO) - Khi khủng long còn thống trị mặt đất, những con cá mập to gấp rưỡi loài cá mập lớn nhất thời hiện đại đã làm bá chủ đại dương Tethys.

Theo SciTech Daily, tại khu vực ven biển gần TP Darwin miền Bắc nước Úc, vùng đất từng là đáy bùn của đại dương Tethys thời cổ đại, các nhà khoa học đã phát hiện những đốt sống bị khoáng hóa của một loài cá mập chưa từng được biết đến.

Điều đặc biệt nhất là chúng quá to. Đốt sống của cá mập trắng lớn - loài cá mập khổng lồ nhất ngày nay - có đường kính khoảng 8 cm; trong khi những đốt sống vừa được khai quật có đường kính lên tới 12 cm. Điều này cho thấy siêu cá mập cổ đại có thể to gấp rưỡi cá mập trắng lớn.

Siêu cá mập chưa từng biết "Mega-Predator" lộ diện ở Úc - Ảnh 1.

Siêu cá mập ở TP Darwin từng là bá chủ đại dương vào kỷ Phấn Trắng - Ảnh: SCITECH DAILY

Loài mới này vẫn chưa có danh pháp khoa học chính thức, nên các nhà khoa học tạm gọi nó với biệt danh "cá mập Darwin" hay "Mega-Predator", ám chỉ kích thước cơ thể khổng lồ và việc nó đứng đầu chuỗi thức ăn ở đại dương Tethys.

Theo bài nghiên cứu về siêu cá mập này vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Communications Biology, con vật sở hữu những đốt sống đặc biệt này thuộc nhóm cá mập răng cưa họ Cardabiodontidae, một nhánh của bộ Lamniformes.

Đó là những loài cá mập săn mồi khổng lồ sống cách đây khoảng 100 triệu năm. Tuy nhiên con cá mập Darwin có vẻ "già" hơn khoảng 15 triệu năm so với các loài họ Cardabiodontidae khác đã biết.

Như vậy, nó đã tồn tại cách đây khoảng 115 triệu năm, tức sống vào kỷ Phấn Trắng, cũng là kỷ nguyên hoàng kim của khủng long. Với niên đại này, nó cũng là bằng chứng cho thấy dòng họ này đã đạt đến kích thước cơ thể khổng lồ đặc trưng từ rất sớm.

Trong khi đó, bộ Lamniformes vốn bắt đầu lịch sử với kích thước cơ thể tương đối nhỏ, chỉ dài khoảng 1 m, nhưng dần tăng trưởng qua hàng triệu năm, cho đến khi xuất hiện những nhánh to lớn như họ Cardabiodontidae.

Nghiên cứu về siêu cá mập đáng sợ này đã được thực hiện bởi một nhóm khoa học gia quốc tế đến từ Mỹ, Thụy Điển, Úc và Nam Phi, dẫn đầu bởi tiến sĩ Mohamad Bazzi của Khoa Khoa học Trái Đất và hành tinh, Đại học Stanford (Mỹ).

Tin liên quan

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa

(NLĐO) - Trên một hòn đảo bị cô lập ở Bắc Băng Dương, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 30.000 mảnh hóa thạch thủy quái.

"Con lai" giữa loài chúng ta và Người Rồng đã xuất hiện?

(NLĐO) - DNA từ người dân ở một châu lục đã gợi ý về mối quan hệ bí ẩn với 3 loài người khác: Người Rồng, "Hobbit" và Homo luzonensis.

kỷ Phấn trắng cá mập siêu cá mập khoáng hóa đại dương Tethys
