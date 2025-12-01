HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã tranh luận về nguồn gốc của nước trên Trái Đất, một trong những yếu tố cốt lõi giúp thế giới của chúng ta có sự sống.

Một giả thuyết lâu đời cho rằng nước được đưa đến từ các thiên thể băng giá ở ngoài rìa hệ Mặt Trời. Nhưng có một giả thuyết khác phản bác lại điều đó, cho rằng các nguyên liệu thô tạo nên Trái Đất đã chứa sẵn những "hạt mầm" của nước.

Giả thuyết thứ hai đó vừa được hiện thực hóa trong một phòng thí nghiệm Mỹ.

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Đĩa tiền hành tinh của một ngôi sao mới sinh chứa đựng những khoảng trống, nơi các hành tinh - có thể bao gồm các thế giới đủ điều kiện cho sự sống - đang thành hình - Ảnh đồ họa: ĐẠI HỌC COPENHAGEN

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Anat Shahar từ Viện Khoa học Carnegie (Mỹ) đã mô phỏng lại sự khởi đầu rực lửa của một hành tinh trẻ.

Họ đã tạo ra phiên bản thu nhỏ của một hành tinh nhỏ hơn Sao Hải Vương một chút, sử dụng các mẫu đá nóng chảy giàu sắt bị nén đến áp suất gần bằng 600.000 lần áp suất khí quyển của Trái Đất và bị nung nóng hơn 4.000 độ C.

Áp suất và nhiệt độ cực cao này giống với mô hình sâu bên trong của các hành tinh nóng chảy, tức loại hành tinh còn bị bao phủ bởi đại dương magma như Trái Đất thời kỳ đầu.

Mô phỏng này phản ánh giai đoạn quan trọng của quá trình hình thành hành tinh, khi các hành tinh mới hình thành quay quanh các ngôi sao trẻ được bao phủ bởi lớp khí hydro dày đặc.

Hydro hoạt động như một lớp giữ nhiệt, duy trì trạng thái nóng chảy của các đại dương magma trong hàng triệu, thậm chí hàng tỉ năm. Nhờ vào đó, khí và đá nóng chảy thời gian tương tác với nhau.

Trong điều kiện khắc nghiệt này, hydro dễ dàng hòa tan vào đá nóng chảy, nơi nó phản ứng với oxit sắt để tạo ra một lượng nước đáng kể.

Như vậy, hành tinh đó đã có nước - đủ nhiều để tạo thành đại dương - sự cung cấp từ sao chổi, tiểu hành tinh hay các nguồn bên ngoài khác.

Theo Space.com, những phát hiện này cho thấy các hành tinh có nước không phải là hệ quả của những vụ "tai nạn vũ trụ" hiếm gặp, trong đó một hành tinh hứng nhiều tiểu hành tinh và sao chổi giàu nước đến nỗi có được đại dương.

Thay vào đó, nước có thể là kết quả tất yếu của quá trình hình thành các hành tinh, đồng nghĩa với việc các hành tinh có nước phổ biến hơn nhiều trong vũ trụ, hay ít ra là trong thiên hà của chúng ta.

Điều này giúp cơ hội tìm thấy một hành tinh có sự sống tăng lên đáng kể.

Tin liên quan

Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý

Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý

(NLĐO) - Tại một thị trấn nhỏ của Ý, dưới chân dãy Alps, một quầng sáng đỏ bí ẩn được mô tả là "giống UFO" đã hiện ra một lần nữa sau hơn 2 năm.

"Con lai" giữa loài chúng ta và Người Rồng đã xuất hiện?

(NLĐO) - DNA từ người dân ở một châu lục đã gợi ý về mối quan hệ bí ẩn với 3 loài người khác: Người Rồng, "Hobbit" và Homo luzonensis.

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa

(NLĐO) - Trên một hòn đảo bị cô lập ở Bắc Băng Dương, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 30.000 mảnh hóa thạch thủy quái.

Trái Đất ngoài hành tinh sự sống Hành tinh Sao Hải Vương
