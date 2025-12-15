HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Siêu dự án "cục sạc khổng lồ" cho lưới điện Anh

Xuân Mai

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia RWE (Đức) đang xúc tiến mạnh mẽ dự án lưu trữ lớn nhất của tập đoàn tại Anh - hệ thống pin lưu trữ Pembroke.

Sau khi hoàn thành, dự án trị giá khoảng 200 triệu bảng Anh này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành trung tâm khử carbon Pembroke Net Zero Centre tại khu vực Nam Wales. RWE vốn là nhà phát điện hàng đầu Anh và là nhà sản xuất điện lớn nhất tại Xứ Wales.

Theo trang web của Tập đoàn RWE, chính quyền Xứ Wales cam kết thu hút các khoản đầu tư hạ tầng lớn nhằm hỗ trợ tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch. Dự án xây dựng hệ thống pin lưu trữ Pembroke của RWE sẽ bắt đầu khởi công vào nửa đầu năm 2026, dự kiến vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2028, tùy thuộc vào việc kết nối lưới điện.

Hệ thống lưu trữ này nằm trên diện tích 5,1 ha ở phía Nam Nhà máy điện Pembroke thuộc RWE, bao gồm 212 container pin lithium-ion. Khi đi vào hoạt động toàn diện, hệ thống pin có thể xả liên tục lên đến 350 MW điện trực tiếp vào lưới điện trong 2 giờ, tương đương với 700 megawatt/giờ năng lượng dự trữ hoặc đủ để cung cấp điện cho gần 300.000 hộ gia đình tại Anh trong 2 giờ.

Ông Nikolaus Valerius, Giám đốc điều hành công ty con RWE Generation SE, cho rằng trong một thế giới năng lượng năng động với ngày càng nhiều nguồn năng lượng tái tạo, nhu cầu về các công nghệ hoàn thiện có thể hỗ trợ lưới điện ngay lập tức đang gia tăng. Các hệ thống lưu trữ pin là giải pháp lý tưởng cho việc này vì chúng nhanh, hiệu quả và cạnh tranh.

Pin Pembroke là dự án lưu trữ chủ lực của RWE tại Anh và sẽ đóng góp quan trọng vào việc ổn định thị trường năng lượng Anh bằng cách lưu trữ năng lượng dư thừa một cách hiệu quả và phát lên lưới điện quốc gia đúng lúc khi cần thiết.

Siêu dự án "cục sạc khổng lồ" cho lưới điện Anh - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng của dự án Hệ thống pin lưu trữ Pembroke. Ảnh: RWE

Ông Tom Glover, Chủ tịch Chi nhánh RWE tại Anh, nhận xét Xứ Wales có tiềm năng lớn để dẫn dắt tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch của Anh trong các lĩnh vực điện gió, mặt trời, lưu trữ, thủy điện và các công nghệ mới nổi.

Được xem là động lực của tiến trình chuyển đổi năng lượng, RWE phát triển, xây dựng và vận hành các hệ thống lưu trữ pin tại Mỹ, châu Âu và Úc. Công ty hiện vận hành các hệ thống lưu trữ pin với tổng công suất khoảng 1,2 GW và có thêm 2,7 GW đang được xây dựng. Nằm trong chiến lược tăng trưởng, RWE có kế hoạch tăng đáng kể công suất lưu trữ pin trên toàn thế giới.

Tin liên quan

Nhu cầu lắp điện mặt trời tăng, thị trường thiết bị lưu trữ dự báo sôi động

Nhu cầu lắp điện mặt trời tăng, thị trường thiết bị lưu trữ dự báo sôi động

(NLĐO) - Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời sẽ giúp dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, nhờ đó giảm chi phí.

Điện mặt trời mái nhà có thể được bán điện dư nhiều hơn

(NLĐO) - Bộ Công Thương sắp tới có thể sửa đổi Nghị định 58 cho phép bán tỉ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có pin lưu trữ nhiều hơn.

Lúng túng khi đầu tư điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà được xem là "hộ chiếu xanh" để doanh nghiệp (DN) đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, cũng như tiết giảm chi phí.

