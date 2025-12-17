HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Đông Linh (theo chelseafc)

(NLĐO) – Dàn cầu thủ đẳng cấp không giúp Chelsea giành ưu thế trước đội bóng Hạng Nhì Cardiff City cho đến khi các ngôi sao dự bị kịp bùng nổ ở hiệp hai.

Đến làm khách tại "chảo lửa" Cardiff City Stadium, Chelsea không phải không có chút e dè dù vẫn thể hiện được bản lĩnh của đội bóng đang ngự trị trong tốp dẫn đầu Ngoại hạng Anh. 

Cuộc chạm trán với đối thủ đang chơi bóng ở giải Hạng Nhì Cardiff City ít nhiều mang lại những trải nghiệm đáng quý với một "The Blues" đang chuẩn bị bước vào "cuộc chiến mùa Đông" vô cùng nóng bỏng ở sân cỏ nước Anh.

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn - Ảnh 1.

Chelsea chỉ tung ra duy nhất cú sút trúng đích ở hiệp một

Bối rối Chelsea

Sau chuỗi ngày bị áp lực bủa vây từ sân cỏ Ngoại hạng đến Champions League, HLV Enzo Maresca gây bất ngờ khi tung ra đội hình xuất phát hoàn toàn khác so với trận thắng Everton cuối tuần trước. Sự xáo trộn này khiến Chelsea gặp không ít khó khăn ngay trong hiệp một.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Cardiff City chơi tự tin và không hề lép vế. Đội chủ sân Cardiff City Stadium thậm chí mới là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Isaak Davies thoát xuống ở phút 23 nhưng dứt điểm thiếu chính xác.

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn - Ảnh 2.

Perry Ng trong vòng vây các cầu thủ trẻ Chelsea

Chelsea cầm nhiều bóng hơn song thiếu sắc bén. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách đến ở phút 30, khi Moisés Caicedo tung đường chuyền xé toang hàng thủ Cardiff để Marc Guiu đối mặt thủ môn Nathan Trott. Dẫu vậy, người gác đền của đội chủ nhà đã kịp dùng chân cản phá. Đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Chelsea trong hiệp một. Ở chiều ngược lại, thủ môn Filip Jørgensen phải trổ tài cứu thua, đẩy bóng dội cột sau một tình huống tạt bóng khó chịu của Davies.

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn - Ảnh 3.

Siêu dự bị Alejandro Garnacho ghi bàn mở tỉ số

Siêu dự bị bùng nổ

Bước ngoặt đến ngay sau giờ nghỉ. HLV Maresca tung Alejandro Garnacho và João Pedro vào sân, và Chelsea lập tức chơi khởi sắc. Phút 57, từ pha cắt bóng của Facundo Buonanotte ở khu trung tuyến, Garnacho nhận bóng rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, mở tỉ số cho đội khách.

TIN LIÊN QUAN

Bàn thua không làm Cardiff nao núng. Đội chủ nhà tiếp tục dâng cao và được đền đáp ở phút 75. Từ quả tạt chuẩn xác của Perry Ng, tiền vệ David Turnbull băng vào đánh đầu tung lưới Chelsea, gỡ hòa 1-1 trong sự bùng nổ của các khán đài.

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn - Ảnh 4.

Cardiff City gỡ hòa với pha lập công của David Turnbull

Tuy nhiên, niềm vui của Cardiff chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Phút 82, Pedro Neto – một "siêu dự bị" khác – tung cú sút sệt từ ngoài vòng cấm, bóng chạm người hậu vệ Joel Bagan đổi hướng khiến thủ môn Trott bó tay, giúp Chelsea tái lập thế dẫn bàn.

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn - Ảnh 5.

Pedro Neto ghi bàn

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn - Ảnh 6.

Garnacho nhấn chìm đội bóng Hạng Nhì Cardiff City

Khi Cardiff mải mê tìm bàn gỡ, Chelsea tung đòn kết liễu. Phút 90+3, Garnacho hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Chelsea trở thành đội đầu tiên giành vé bán kết Cúp Liên đoàn Anh, ngăn bước đội bóng hạng dưới duy nhất còn trụ lại ở sân chơi Carabao Cup.

Chelsea thua sốc tân binh Ngoại hạng, lộ sự thất thường

Chelsea thua sốc tân binh Ngoại hạng, lộ sự thất thường

(NLĐO) - Chelsea thua sốc Leeds United tại sân Elland Road, bị ngắt chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường và lung lay hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Caicedo bị đuổi, Chelsea cầm hòa nghẹt thở Arsenal

(NLĐO) – 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ chưa phản ánh hết sự quyết liệt của trận Super Sunday khi Chelsea xuất sắc cầm chân đội đầu bảng Arsenal dù phải chơi thiếu người

Arsenal và Chelsea vào tứ kết League Cup, Tottenham bị loại

(NLĐO) – Hai đại diện thành London là Arsenal và Chelsea đều giành chiến thắng ở vòng 1/8 League Cup trong khi Tottenham dừng bước trước ĐKVĐ Newcastle.

Chelsea Alejandro Garnacho League Cup Cardiff city Pedro Neto Tứ kết Cúp Liên đoàn Cardiff City 1-3 Chelsea Carabao Cup
