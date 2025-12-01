Caicedo bị đuổi, Chelsea cầm hòa nghẹt thở Arsenal

Cả Chelsea lẫn Arsenal - xếp nhất nhì giải trước giờ bóng lăn, cùng háo hức nhập cuộc với tất cả sự hưng phấn sau loạt chiến thắng của cả hai ở đấu trường châu Âu hồi giữa tuần.

Đội khách Arsenal bất ngờ mất thêm William Saliba vì chấn thương sau khi Gabriel Magalhaes đã phải nghỉ vài trận, thế nên "Pháo thủ" có phần lo lắng khi phải dùng đến cặp trung vệ lắp ghép Hincapie – Mosquera.



Joao Pedro đối mặt hàng phòng ngự Arsenal

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc, không thiếu va chạm, không ngại thẻ phạt. Bukayo Saka sớm có pha uy hiếp khung thành Chelsea nhưng bị thủ môn Robert Sánchez đẩy ra, trong khi Enzo Fernández phía chủ nhà buộc thủ thành David Raya phải trổ tài cứu thua ở phút 30.

Estevao là mối hiểm họa đe dọa khung thành Arsenal

Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Moisés Caicedo có pha vào bóng thô bạo với Mikel Merino. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền vệ người Ecuador, đẩy Chelsea vào thế bất lợi về quân số.

Đây đã là tấm thẻ đỏ thứ 6 mà Chelsea phải nhận trên mọi đấu trường tính từ đầu mùa.

Tấm thẻ đỏ của Moises Caicedo suýt khiến Chelsea phải trả giá

Phải chơi thiếu người, Chelsea dù vậy lại bất ngờ vượt lên đầu hiệp hai. Phút 48, Reece James treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để trung vệ Trevoh Chalobah đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong khung thành Arsenal.

Đây cũng là trận thứ 8 liên tiếp tại Premier League, Chelsea là đội mở tỉ số trong khi "Pháo thủ" bị đánh bại bởi chính đòn tấn công sở trường của họ.

Trevoh Chalobah đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Arsenal gia tăng sức ép dữ dội sau bàn thua. Phút 59, Bukayo Saka xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tạt bóng đầy tinh tế cho Mikel Merino bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng này giúp Merino nâng tổng số pha lập công tại Premier League cho Arsenal lên con số 10, trong đó có đến 7 bàn từ đánh đầu.

Mikel Merino gỡ hòa cho Arsenal sau pha không chiến

Có lợi thế hơn người, "Pháo thủ" không ngừng vây hãm khung thành Chelsea nhưng vấp phải hàng thủ chơi lăn xả cùng phong độ chói sáng của thủ môn Robert Sánchez – người liên tiếp từ chối các cơ hội của Merino lẫn Viktor Gyökeres ở cuối trận.

Thủ môn Robert Sanchez lăn xả bảo vệ thành quả cho Chelsea

Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận derby giàu cảm xúc. Chelsea tiếp tục xếp thứ 3, kém Arsenal 6 điểm, trong khi đội quân của HLV Mikel Arteta vẫn giữ ngôi đầu với khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng Man City.

Chelsea cầm chân đội đầu bảng Arsenal

Sau trận, HLV Enzo Maresca khẳng định: "Khi đá đủ 11 người, chúng tôi chơi tốt hơn. Với 10 người, đội vẫn không đánh mất thế trận mà chiến đấu còn tuyệt vời hơn".

Mikel Arteta thì tỏ ra tiếc nuối: "Không thể thắng khi đối thủ chỉ còn 10 người suốt hơn 45 phút thì thật đáng thất vọng, nhưng toàn đội đã có một tuần thi đấu rất nặng nề".