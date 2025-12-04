Chelsea thua sốc tân binh Ngoại hạng, lộ sự thất thường

Trước một tân binh đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng như Leeds United, Chelsea của thầy trò HLV Enzo Maresca lại khởi đầu khá lúng túng. Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số từ tình huống đá phạt góc. Anton Stach treo bóng vào cột gần để Jaka Bijol băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Robert Sanchez.



Jaka Bijol mở tỉ số cho chủ nhà Leeds United ở phút thứ 8

Leeds United tiếp tục duy trì nhịp độ pressing dữ dội, liên tục khiến hàng thủ Chelsea chao đảo. Phút 15, Pascal Struijk suýt nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

Chelsea nỗ lực giành lại thế trận, kiểm soát bóng áp đảo, nhưng gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm. Khi tình hình vẫn chưa được vãn hồi, đội khách tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 43. Enzo Fernandez xử lý hớ hênh để mất bóng, tạo điều kiện cho Ao Tanaka tung chân sút xa cực mạnh từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành, không cho thủ thành Sanchez có cơ hội cản phá.

Ao Tanaka nhân đôi cách biệt cho chủ nhà

Đầu hiệp 2, Chelsea có bàn rút ngắn tỉ số. Từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải, Jamie Gittens đột phá xuống sát biên rồi căng ngang chuẩn xác cho Pedro Neto – người vừa vào sân từ băng ghế dự bị – khống chế một nhịp và dứt điểm gọn gàng, thắp lại hy vọng cho "The Blues".

Pedro Neto ghi bàn nhưng niềm vui của Chelsea quá ngắn ngủi

HLV Maresca tiếp tục tung Cole Palmer vào sân sau gần hai tháng vắng mặt vì chấn thương để tìm kiếm bước ngoặt. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh lại bỏ lỡ cơ hội đáng kể khi dứt điểm chệch cột từ đường căng ngang của Alejandro Garnacho.

Cole Palmer trở lại, vẫn cần thời gian để tìm lại phong độ

Chưa kịp tìm bàn gỡ hòa, Chelsea lại tự bắn vào chân mình. Hậu vệ Tosin Adarabioyo xử lý lóng ngóng, tạo điều kiện cho Noah Okafor cướp bóng và kiến tạo cho Dominic Calvert-Lewin dễ dàng đệm bóng ấn định chiến thắng 3-1 cho Leeds United.

Dominic Calvert-Lewin nhấn chìm Chelsea bằng bàn ấn định tỉ số 3-1

Thất bại này cho thấy rõ sự mong manh của Chelsea, đặc biệt khi vắng Moises Caicedo – tiền vệ bị treo giò – ở tuyến giữa. Chelsea chỉ thắng 2 trong tám trận (25%) không có Caicedo trong đội hình xuất phát kể từ mùa 2023-2024. Khi Caicedo đá chính, Chelsea thắng 43 qua 82 trận, đạt 52%.

Đội bóng thành London kiểm soát bóng đến 71%, dứt điểm 11 lần với 2 cú sút trúng đích - so với 14 và 4 của Leeds. Nhưng việc hàng thủ thiếu chắc chắn khiến đội khách bị thủng lưới đến ba lần. Chelsea "trở lại mặt đất" sau trận hòa kiên cường 1-1 với Arsenal cuối tuần trước.

Leeds United chỉ mơ vượt qua vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng

Điểm sáng hiếm hoi của Chelsea là Pedro Neto tiếp tục ghi bàn với 5 pha lập công từ đầu mùa. Đây là thông số tốt nhất đội và Neto cũng kịp cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa, với 5 bàn qua 31 trận cho Wolves ở mùa 2020-2021.

Chelsea hiện kém đội đầu bảng Arsenal đến 9 điểm, dậm chân ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, Leeds United có chiến thắng quý giá, nhận thêm 3 điểm để tạm thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", vươn lên hạng 17 với 14 điểm, nhen nhóm lại hy vọng trụ hạng.