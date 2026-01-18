Siêu dự bị Olise tỏa sáng, Bayern Munich thắng "hủy diệt" RB Leipzig

Gọi RB Leipzig là thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa đối với Bayern Munich kể cũng không quá lời, bất chấp họ từng thắng đối thủ 6 bàn không gỡ ở trận lượt đi hồi tháng 8 năm ngoái.



Dù sở hữu thành tích sân khách rất ấn tượng ở Bundesliga mùa này (thắng 7, hòa 1), Bayern Munich sớm phải đối mặt với sức ép lớn. Đội khách may mắn không bị thủng lưới sớm khi Yan Diomande căng ngang thuận lợi, nhưng Antonio Nusa lại dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế trống trải.

Romulo Cardoso là mối đe dọa thường trực khung thành Bayern

Bayern Munich tạo được cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Lennart Karl băng xuống đón đường chọc khe của Harry Kane. Tuy nhiên, sao trẻ này không đủ tốc độ để vượt qua hậu vệ đối phương và trong khoảnh khắc lưỡng lự, anh không thể dứt điểm về phía thủ môn Péter Gulácsi cũng như không chuyền cho đồng đội Luis Díaz đang chờ sẵn.

RB Leipzig dần kiểm soát thế trận và có bàn mở tỉ số phút 20. Từ pha phối hợp mạch lạc bên cánh trái, David Raum căng ngang để Romulo Cardoso băng vào dứt điểm gọn gàng, đánh bại Manuel Neuer, ghi bàn thứ hai liên tiếp của tiền đạo người Brazil trong năm 2026.

Romulo ghi bàn mở tỉ số phút 20 cho RB Leipzig

RB Leipzig tiếp tục bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi Antonio Nusa sút vọt xà từ cự ly gần. Dù tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm trước giờ nghỉ, đội chủ nhà chỉ có được lợi thế tối thiểu, trong bối cảnh Bayern Munich gặp nhiều khó khăn và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Serge Gnabry gỡ hòa cho Bayern Munich

Sự phung phí đó nhanh chóng bị trừng phạt chỉ sau 5 phút của hiệp hai. Christoph Baumgartner mất tập trung, tạo điều kiện cho Dayot Upamecano đoạt bóng và chuyền cho Serge Gnabry dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Bayern. Leipzig suýt vượt lên lần nữa ở phút 64, nhưng Manuel Neuer xuất sắc đẩy cú sút sấm sét của Romulo qua xà ngang.

Harry Kane ghi bàn thứ 21 sau 18 vòng đấu Bundesliga

Pha cứu thua ấy mang ý nghĩa quyết định, bởi ngay sau đó Bayern chứng minh đẳng cấp của đội đầu bảng. Tận dụng sai lầm phá bóng hụt của Ridle Baku từ quả tạt của Olise, Harry Kane chớp thời cơ dứt điểm tinh tế, hoàn tất màn ngược dòng và ghi bàn thứ tư vào lưới Leipzig mùa này.

Aleksandar Pavlović ghi bàn

Thế trận hoàn toàn thuộc về Bayern trong những phút cuối, với dấu ấn đậm nét của Olise. Từ quả phạt góc của anh, Jonathan Tah đánh đầu nâng tỉ số. Sau đó, Olise bứt tốc bên cánh phải rồi kiến tạo để Aleksandar Pavlović dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Chính cầu thủ người Pháp khép lại trận đấu bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 5-1.

Michael Olise ghi bàn sau cú hat-trick kiến tạo

Ba vòng đấu liên tiếp kể từ sau kỳ nghỉ Đông, Bayern Munich toàn thắng, ghi tổng cộng 16 bàn. Tính đến hết vòng 18 Bundesliga, các chân sút "Hùm xám" đã có 71 pha lập công, nhiều gấp đôi so với số bàn thắng của đội đang xếp thứ nhì Dortmund.

Thất bại nặng nề khiến RB Leipzig tiếp tục không thắng Bayern trong 10 trận sân nhà gần nhất, rơi xuống vị trí thứ tư và chỉ còn giữ suất dự UEFA Champions League nhờ hiệu số bàn thắng bại.