Thể thao

Siêu dự bị Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich áp đảo ở Bundesliga

Đông Linh (theo Bundesliga)

(NLĐO) – Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, Harry Kane lập hat-trick giúp Bayern Munich đại thắng Stuttgart 5-0 ngay tại sân MHP Arena, củng cố vững chắc ngôi đầu.

HLV Vincent Kompany chủ động xoay tua khi để thủ thành Manuel Neuer cùng Harry Kane ngồi dự bị, dưỡng chân dàn trụ cột trước trận tiếp Sporting Lisbon tại Champions League giữa tuần sau. Mặc dù vậy, Bayern vẫn nhập cuộc đầy chủ động và hoàn toàn lấn lướt chủ nhà Stuttgart.

Phút 11, thủ môn dự bị Jonas Urbig phát động bóng với đường chuyền dài chuẩn xác đến vị trí của Konrad Laimer. Tiền vệ người Áo khống chế gọn gàng, bật nhả với Michael Olise rồi dứt điểm bằng gót chân tinh tế, mở tỉ số cho đội khách Bayern.

Siêu dự bị Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich "gầm thét" ở Bundesliga - Ảnh 1.

Konrad Laimer mở tỉ số cho Bayern Munich

Stuttgart – một trong số ít những đội ghi bàn ở mọi vòng đấu trước đó – nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tưởng đã có bàn gỡ hòa cuối hiệp một với pha đánh đầu của Nikolas Nartey, song bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Chema Andrés sau đó sút xa vọt xà trong gang tấc, khép lại hiệp đấu với lợi thế 1-0 cho Bayern Munich.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co hơn. Michael Olise sút vọt xà, trong khi thủ môn Jonas Urbig phải trổ tài cứu thua sau cú sút chạm người đổi hướng của Deniz Undav phía Stuttgart. Phút 60, HLV Vincent Kompany tung Harry Kane vào sân – và bước ngoặt của trận đấu lập tức xuất hiện.

Siêu dự bị Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich "gầm thét" ở Bundesliga - Ảnh 2.

Harry Kane lập hat-trick dù chỉ đá dự bị

Chỉ phút sau, Aleksandar Pavlović cướp bóng trong phần sân Bayern, khởi xướng đợt phản công để Kane nhận bóng từ giữa sân rồi dấn lên và tung cú sút sệt từ khoảng 25 mét tung lưới Nübel, nâng tỉ số lên 2-0. Phút 75, Kane suýt ghi bàn tiếp theo nhưng bị thủ môn Stuttgart cản phá. Chỉ ít phút sau, Nübel lại mắc sai lầm khi để cú sút của Josip Stanišić lọt qua tay ở cột gần, Bayern dẫn 3-0.

Bi kịch của Stuttgart nối dài ở cuối trận. Lorenz Assignon để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời biếu Bayern một quả phạt đền. Kane lạnh lùng sút 11 m thành công ở phút 82. Đến phút 88, anh hoàn tất cú hat-trick sau pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Olise, ấn định chiến thắng 5-0.

Siêu dự bị Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich "gầm thét" ở Bundesliga - Ảnh 3.

Bayern Munich nhấn chìm chủ nhà Stuttgart

Cú hat-trick giúp Kane nâng thành tích lên 17 bàn sau 13 vòng, gấp đôi người bám đuổi Jonathan Burkardt (8 bàn), tạo lợi thế lớn trong cuộc đua Vua phá lưới Bundesliga. Bayern cũng giữ vững ngôi đầu với 37 điểm, hơn đội xếp sau RB Leipzig tới 11 điểm, đồng thời lập kỷ lục khi ghi từ hai bàn trở lên ở 21 trận liên tiếp tại giải đấu.

