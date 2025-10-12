HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy

Thùy Trang

(NLĐO) - Siêu mẫu Thanh Hằng rạng rỡ tại Elise fashion show 2025- The reflection, hành trình tái định nghĩa vẻ đẹp qua lăng kính soi chiếu bản thể.

Elise Fashion Show 2025: “The Reflection” - khám phá vẻ đẹp nguyên bản và nội tâm phụ nữ!

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 1.

Thanh Hằng rạng rỡ ở Elise fashion show

Sau ba mùa tổ chức thành công tại Hà Nội, thương hiệu thời trang Việt Elise lần đầu mang đại tiệc thời trang Elise Fashion Show Fall/Winter 2025 đến TP HCM.

Với chủ đề "The Reflection" (Sự phản chiếu), show diễn trình làng các bộ sưu tập Thu Đông cao cấp với tuyên ngôn nghệ thuật sâu sắc về vẻ đẹp nguyên bản và sự thấu hiểu nội tâm của người phụ nữ hiện đại.

Lấy cảm hứng từ tiếng vọng cổ tích quen thuộc "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?", "The Reflection" tái định nghĩa biểu tượng chiếc gương.

Không còn là thước đo so sánh hay công cụ phán xét, chiếc gương trong show diễn trở thành biểu tượng của sự soi chiếu và thấu hiểu bản thể.

Show diễn tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của người phụ nữ khi họ được quyền tự do với mọi sắc thái, từ mong manh đến mạnh mẽ, dịu dàng đến rực rỡ mà không cần cố gắng trở thành một hình mẫu duy nhất.

Triết lý được Elise khắc họa "Cái đẹp không phải là một đáp án, mà là bản giao hưởng của mọi sắc thái" - khi người phụ nữ thấy và chấp nhận trọn vẹn chính mình.

Hành trình “Reflection”: Thanh Hằng và dàn sao hé lộ bí mật phụ nữ hiện đại!

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 2.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 3.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 4.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 5.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 6.

Elise fashion show 2025- The reflection, hành trình tái định nghĩa vẻ đẹp qua lăng kính soi chiếu bản thể.

Show diễn quy tụ dàn nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu hàng đầu, cùng nhau kể nên hành trình đa sắc của người phụ nữ hiện đại. Siêu mẫu Thanh Hằng, Đại sứ thương hiệu Elise, đảm nhận vị trí vedette, trở thành gương mặt trung tâm lan tỏa tinh thần "Reflection": tự tin, bản lĩnh, thấu hiểu chính mình.

Bên cạnh đó, show diễn trở nên trọn vẹn hơn khi có sự góp mặt của các người đẹp: Hoa hậu Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa, cùng các Á hậu như Lệ Hằng, Quỳnh Anh, Lâm Bích Tuyền, Vũ Thúy Quỳnh, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn và các người mẫu tên tuổi như Hà Kino, Hương Giang. Sự góp mặt của họ như những "phiên bản ánh sáng" khác nhau, cùng làm rõ triết lý: Không có vẻ đẹp duy nhất, chỉ có sự đa sắc của bản thể.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 7.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 8.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 9.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 11.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 12.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 13.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 14.

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy - Ảnh 15.

"The Reflection" đánh dấu bước tiến mới của Elise trong việc sáng tạo những bộ sưu tập mang tính nghệ thuật cao, kết hợp tinh thần nữ quyền hiện đại với giá trị thẩm mỹ thanh lịch vốn có của thương hiệu.

Thương hiệu thời trang Việt Elise tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong hành trình tái định nghĩa "vẻ đẹp Việt Nam hiện đại". Thương hiệu thời trang nội địa này còn gây ấn tượng với việc thể hiện trách nhiệm xã hội.

Các dự án cộng đồng như "Đem nghề lên vùng cao" và chiến dịch "Ta hạnh phúc" đã kiến tạo giá trị và lan tỏa tinh thần nhân ái. "The Reflection" không chỉ là một cột mốc thời trang mà còn là lời mời gọi mỗi người phụ nữ hãy nhìn vào chiếc gương của riêng mình, để thấy được vẻ đẹp thật sự, rực sáng từ bên trong.

