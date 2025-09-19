Siêu mẫu Vũ Linh, Vương Gia Thuận lan tỏa cảm hứng tại workshop STYLE SENSE





Từ trái sang: Á Vương, siêu mẫu Vũ Linh; Vương Gia Thuận và CEO Chung Tấn Bảo tại workshop STYLE SENSE

Chuỗi workshop STYLE SENSE do thương hiệu thời trang Ben & Tod tổ chức vừa qua đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi những người mẫu trẻ được lắng nghe và chia sẻ về hành trình nhiều thử thách trong nghề.

Hai khách mời đặc biệt – Á vương, siêu mẫu Vũ Linh và người mẫu – diễn viên Vương Gia Thuận – đã mang đến những câu chuyện chân thực, tiếp thêm động lực cho thế hệ kế cận.

Ben & Tod đã và đang triển khai các hoạt động mang tính kết nối, tiêu biểu như workshop "Style Sense" – nơi chia sẻ kiến thức thời trang cơ bản, cách xây dựng gu ăn mặc cá nhân, và tạo nền tảng để giới trẻ hiểu hơn về giá trị của việc mặc đẹp một cách có ý thức.

STYLE SENSE - Những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu

Á vương 4 Manhunt International 2025 Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi, quê Bến Tre) đã chia sẻ hành trình bền bỉ từ giải Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, đến Mister Grand International 2022 và nay là đại diện Việt Nam bước ra thế giới.

Với anh, nghề mẫu không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là nghị lực, thái độ sống tích cực và tinh thần cầu tiến: "Việt Nam mình các bạn models đẹp không thiếu, nhưng để hoàn thiện cả kỹ năng, thần thái bên trong lẫn ngoại hình thì không nhiều. Với STYLE SENSE, tôi muốn nhấn mạnh: bạn phải hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết cách nuôi dưỡng sự tự tin từ nội tâm thì mới thật sự bền vững".

Những chia sẻ ý nghĩa và sâu sắc, lan tỏa tinh thần vì sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Việt

Biên tập viên - MC Huỳnh Hoàng Trí chia sẻ về phong cách trong nghề tại Style Sense

Trong khi đó, Vương Gia Thuận (sinh năm 1999), người từng đại diện Việt Nam tại Man of the Year 2024 và giành danh hiệu Best in Lifestyle, lại mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

Từng là chàng trai có vóc dáng không nổi bật, anh đã kiên trì tập luyện để sở hữu thể lực và ngoại hình ấn tượng, lọt vào Top 20 Mr World Việt Nam.

Vương Gia Thuận tâm sự: "Ngồi trên ghế khách mời, trước mặt là nhiều đàn anh, đàn chị lớn tuổi nghề hơn mình, tôi có chút lúng túng. Nhưng chính sự hiện diện của mọi người mới làm nên giá trị thật sự của buổi chia sẻ.

Tôi mong rằng một ngày không xa, có thể cùng Ben & Tod đưa hình ảnh người mẫu Việt Nam ra thế giới, để không chỉ sản phẩm mà cả thần thái Việt Nam cũng được lan tỏa".

STYLE SENSE - Tầm nhìn từ Ben & Tod

Thời trang là hành trình nuôi dưỡng CEO Chung Tấn Bảo, người sáng lập Ben & Tod, khẳng định slogan của thương hiệu: "BEAUTY OUTSIDE – TRUST INSIDE: Bạn đẹp bên ngoài, nhưng chiều sâu bên trong cũng cần nuôi dưỡng".

Ben & Tod lần đầu tiên kết hợp người mẫu Cambodia - Laos - Vietnam với BST Dune Drifter

Top 20 Gương Mặt Truyền Hình 2025 tại Workshop Style Sense

Anh chia sẻ: "Cảm ơn Vũ Linh, Vương Gia Thuận và các bạn models đã mang đến những câu chuyện quý giá. Chúng tôi mong muốn xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam bản lĩnh, yêu thời trang, có chiều sâu – và đủ khả năng sống được bằng nghề".

Ben & Tod không chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm thời trang, mà còn tạo dựng hệ sinh thái đào tạo, kết nối và truyền cảm hứng. Với CEO Chung Tấn Bảo, hành trình 10 năm từ những chuyến đi bán quần áo khắp Việt Nam, Lào, Campuchia, Maldives… đến việc xây dựng thương hiệu trung – cao cấp Ben & Tod là minh chứng cho khát vọng: từ "bán quần áo" đến "bán ước mơ".

Á Vương, Siêu mẫu Vũ Linh

STYLE SENSE – ngọn lửa truyền cảm hứng

Workshop không đơn thuần là nơi chia sẻ kỹ năng nghề, mà còn là dịp để các người mẫu trẻ nhìn thấy một bức tranh chân thực về ngành. Đằng sau ánh hào quang sân khấu là mồ hôi, thậm chí nước mắt, nhưng đó cũng chính là giá trị làm nên bản lĩnh.

Với sự xuất hiện của Á Vương, siêu mẫu Vũ Linh và Vương Gia Thuận, cùng tầm nhìn bền bỉ từ CEO Chung Tấn Bảo, STYLE SENSE đã khẳng định được ý nghĩa: truyền cảm hứng, kết nối và nuôi dưỡng thế hệ mới của thời trang Việt.

Cao Chung Tấn Bảo và Á Vương, siêu mẫu Vũ Linh tìm được sự đồng cảm trong việc lan tỏa tinh thần xây dựng thời trang Việt ngày càng phát triển

Không chỉ dừng ở câu chuyện nghề, buổi gặp gỡ còn mở ra niềm tin rằng – với đủ kiên trì và đam mê, người mẫu Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra quốc tế, mang theo cả sản phẩm và tinh thần Việt đến với bạn bè năm châu.

"Ben & Tod còn đang dần khẳng định vai trò như một đại diện thế hệ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành thời trang Việt" – Á Vương Vũ Linh nói.



