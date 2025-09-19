Concert Việt Nam được mùa

Các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp không chỉ ngày càng nhiều mà còn được đa dạng hóa cách thức tổ chức, đầu tư mạnh về chất lượng, hướng đến trải nghiệm của khán giả

Các live concert đẳng cấp không chỉ diễn ra ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM như thường thấy mà còn được tổ chức tại nhiều địa phương như Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng…

Thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí

Sau thành công của 2 sự kiện âm nhạc quy mô lớn trong tháng 8-2025 là "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" và "V Fest - Thanh xuân rực rỡ", ngày 20-9, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức "V Fest - Vietnam Today". Đêm nhạc này được kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình lan tỏa năng lượng tích cực và những giá trị văn hóa, tinh thần mà chuỗi concert của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã và đang xây dựng.

Được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP Hà Nội) tối 9-8, "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với chủ đề tôn vinh văn hóa và lòng tự hào dân tộc đã thu hút 25.000 khán giả. Đêm nhạc này được xem như một "concert quốc gia" với sân khấu đầu tư hoành tráng, công nghệ hiện đại và sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc như Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Trúc Nhân...

Nối tiếp sự kiện âm nhạc này, "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" diễn ra trong đêm 10-8, cũng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Khác với V Concert, V Fest mang đến không khí sôi động, trẻ trung với chủ đề về năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ. Chương trình kéo dài hơn 5 giờ này đã trở thành đại tiệc âm nhạc, quy tụ những tên tuổi "hot" của showbiz Việt như BinZ, Bích Phương, Isaac, HIEUTHUHAI, MONO...

Cả 2 concert nêu trên đều được VTV tổ chức, cho thấy nỗ lực của đơn vị này trong việc bắt kịp xu hướng và thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí Việt Nam phát triển. Tiếp nối thành công của 2 đêm nhạc này, "V Fest - Vietnam Today" hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc.

"V Fest - Vietnam Today" tiếp tục được VTV tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với lượng khán giả ước tính 20.000 người. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến với dòng nhạc đa dạng, như: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ, RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… Họ sẽ trình diễn những tiết mục đẳng cấp cùng những màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu V Fest.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, hơn 30 ca khúc đặc sắc được lựa chọn để gửi đến khán giả. Đáng chú ý, vé tham dự "V Fest - Vietnam Today" được VTV gửi tặng đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đơn vị đã đóng góp tích cực vào thành công của chuỗi sự kiện A80. Trong đó, 5.000 vé được dành tặng khán giả thông qua hình thức đăng ký trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Song song với hoạt động nghệ thuật, "V Fest - Vietnam Today" còn tiếp tục đồng hành với dự án thiện nguyện "Thư viện niềm vui", tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục ngàn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỉ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách và sự đồng hành trực tiếp của các nghệ sĩ tham gia "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "V Fest - Thanh xuân rực rỡ".

"V Fest - Vietnam Today" sẽ được VTV ghi hình và phát sóng lúc 20 giờ ngày 27-9 (thứ bảy) và 21 giờ 30 phút ngày 28-9 (chủ nhật) trên kênh VTV3 cùng nhiều kênh truyền hình khác. Chương trình cũng được lan tỏa rộng rãi trên toàn bộ hệ sinh thái số - nơi VTV thu hút hơn 5 tỉ lượt xem mỗi tháng.

Các chương trình concert ngày càng thu hút khán giả và tạo nên dấu ấn. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Tạo nên "cú hích"

Trong hầu hết các concert hiện nay, yếu tố nghệ thuật được đặc biệt chú trọng, sân khấu được dàn dựng công phu, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Tại đại nhạc hội Moments of Wonder (8Wonder 2025, tổ chức tháng 8-2025 ở Hà Nội), khán giả đã thỏa mãn với một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, một "bản giao hưởng" văn hóa, đưa âm nhạc Việt Nam hòa cùng nhịp điệu toàn cầu. Khán giả được dẫn dắt qua hành trình từ thuở khai thiên lập địa đến những trang sử vẻ vang của đất nước, mỗi trường đoạn là một lát cắt gợi nhớ về nguồn cội và hướng đến tương lai của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Đáng chú ý, tại 8Wonder 2025, không chỉ nghệ sĩ trong nước mang văn hóa Việt lên sân khấu, mà nhiều ngôi sao quốc tế cũng hòa nhịp và dành sự trân trọng, yêu thích với bản sắc Việt Nam. Trong phần trình diễn của mình, DPR IAN khiến khán giả bùng nổ khi bất ngờ nói câu tiếng Việt "Anh yêu tất cả các em" ngọt ngào. Chàng trai Hàn Quốc còn bày tỏ tình yêu với món bún chả quen thuộc của Hà Nội. Trong khi đó, khoảnh khắc J Balvin và Tlinh cùng phất cao lá cờ Việt Nam - Colombia trong phần kết hợp "I like it" trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ.

Sau thành công của nhiều concert, thị trường nhạc Việt càng trở nên sôi động hơn vào thời điểm nửa cuối năm 2025. Ca sĩ Đinh Tiến Đạt tiết lộ anh chuẩn bị live show cá nhân từ tháng 6 nhưng liên tiếp trùng lịch live show khác nên phải dời đến tháng 12. "Đến tháng 12, chưa chắc chương trình của tôi có thể diễn ra vì hàng loạt live concert cũng được tổ chức từ nay đến cuối năm" - anh băn khoăn.

Nhiều nhà tổ chức concert cho hay trong những chương trình sắp tới sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế. Các nhà tổ chức đang kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới trên bản đồ âm nhạc châu Á. Không ít đơn vị tổ chức nhìn nhận "sự cạnh tranh và đổi mới đang lên tới đỉnh điểm".

Các thương hiệu cũng không đứng ngoài cuộc, khi xem sự kiện âm nhạc là kênh tương tác trực tiếp hiệu quả với thế hệ Z (những người sinh từ giữa thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010). Sự kiện âm nhạc trở thành công cụ truyền thông chiến lược, nơi nghệ sĩ, người hâm mộ và doanh nghiệp gặp nhau trên cùng một sân khấu.

Một số nguồn tin cho hay ngôi sao LANY (ban nhạc pop rock đến từ Mỹ) và DPR IAN (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và đạo diễn gốc Hàn Quốc) đã xác nhận lịch diễn tại TP HCM. Trong khi đó, Billie Eilish (nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ) được đồn đoán sẽ góp mặt trong một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội vào tháng 12-2025; còn sô diễn của G-Dragon (ca sĩ, nhạc sĩ Hàn Quốc) dự kiến tổ chức tháng 11-2025 đang sốt vé dù ban tổ chức chỉ vừa công bố thông tin bán vé...

Những người trong cuộc cho rằng sự góp mặt ngày càng nhiều của các nghệ sĩ quốc tế giúp khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ giải trí châu Á.

Việc concert diễn ra sôi động đã dẫn đến cuộc đua của các nhà tổ chức. Lê Quý Dương Production, METUB, YG Ent Vietnam hay The Lab... đang tăng tốc mở rộng quy mô tổ chức concert. Họ liên tục bắt tay với các nền tảng số và thương hiệu để tạo nên những sự kiện âm nhạc hoành tráng, chuyên nghiệp hơn. Việc nới rộng biên độ tổ chức concert cho thấy tham vọng "phủ sóng" toàn quốc đang ngày càng rõ nét. Nhiều đơn vị đã bắt đầu kế hoạch đưa nghệ sĩ từ các nước sang Việt Nam biểu diễn.



