Siêu máy tính “phán” số phận Tottenham, mang tin vui cho Arsenal

Cục diện ở cả nhóm cuối bảng lẫn cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang được chú ý sau loạt dự báo mới nhất từ siêu máy tính BETSiE của Aceodds.

Mô hình này cho rằng Tottenham sẽ không xuống hạng nhưng chỉ thoát hiểm theo cách sít sao nhất sau thất bại nặng nề trước Nottingham Forest.

Tottenham được siêu máy tính BETSiE dự đoán trụ hạng thành công dù vừa thảm bại 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân dưới trướng tạm quyền Igor Tudor lúc này đứng ngay trên nhóm cầm đèn đỏ, chỉ cách khu vực nguy hiểm 1 điểm do West Ham cũng thất bại trước Aston Villa với tỉ số 0-2.

Theo tính toán của BETSiE, Tottenham sẽ khép lại mùa giải ở vị trí thứ 17 với 41 điểm, hơn 4 điểm so với West Ham, đội được dự đoán phải trở lại giải hạng Nhất.

Nếu kịch bản này xảy ra, đại diện bắc London sẽ phải giành thêm 11 điểm trong 7 vòng còn lại, tương đương 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Dự báo này được đặt ra trong bối cảnh lịch thi đấu còn lại của Tottenham được đánh giá là tương đối thuận lợi. Họ vẫn còn các trận sân nhà tiếp Leeds United, Brighton và Everton, đồng thời làm khách trước Wolves, đội đang đứng cuối bảng.

Tuy nhiên cũng có lắm nỗi lo cho "Gà trống" bởi họ đã không thắng tại giải Ngoại hạng Anh kể từ ngày 28/12/2025. Vì thế, nhiều người không tin Tottenham bất ngờ trỗi dậy thắng 3 trong 7 trận còn lại.

Siêu máy tính BETSiE cũng dự đoán Nottingham Forest sẽ về đích thứ 16, tức nhiều hơn Tottenham 1 điểm.

Leeds United được dự đoán xếp ở vị trí thứ 15, cũng hơn 1 điểm so với Nottingham Forest. Cách biệt sít sao này cho thấy cuộc chiến trụ hạng nhiều khả năng chỉ được định đoạt ở những vòng cuối cùng.

Cũng theo siêu máy tính, ngoài West Ham thì Burnley và Wolves cũng được dự đoán phải xuống hạng mùa sau.

Trong khi đó, cuộc đua vô địch được siêu máy tính dự đoán nghiêng về Arsenal. Đội bóng thành London được dự đoán kết thúc mùa giải với 84 điểm, hơn 7 điểm so với Man City giành vị trí Á quân. Đây là khoảng cách đủ lớn để cho thấy Arsenal đang nắm ưu thế rõ rệt trong chặng đua nước rút.

Ở nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, Man Utd được dự đoán cán đích thứ 3 dưới thời tạm quyền Michael Carrick, chỉ xếp trên Aston Villa ở vị trí thứ 4 với cách biệt sít sao.

Liverpool, đội đang sa sút, được cho là sẽ đứng thứ 5, vị trí có khả năng vẫn đủ điều kiện để giành vé dự Champions League mùa sau nếu Ngoại hạng Anh có thêm suất ưu tiên.

Phần còn lại của tốp đầu cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý với Chelsea được dự đoán cán đích thứ 6, hơn Brentford xếp sau 3 điểm.

Everton đứng thứ 8, xếp trên Newcastle và vị trí này có thể mở ra cơ hội trở lại đấu trường châu Âu cho họ sau 9 năm chờ đợi.