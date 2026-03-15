Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Liverpool – Tottenham: Làm gỏi "Gà trống"

Trung Dũng

(NLĐO) – Anfield mong mưa bàn thắng khi Liverpool tiếp Tottenham lúc 23 giờ 30 phút ngày 15-3. Họ ghi 13 bàn vào lưới Totttenham trong 3 trận thắng gần nhất.

Soi tỉ số trận Liverpool – Tottenham: Đè bẹp Gà trống - Ảnh 1.

Florian Wirtz (Liverpool) và Dominic Solanke (Tottenham)

"Gà trống" thành London đúng là đối thủ ưa thích của Liverpool khi họ từng thắng với những tỷ số tưng bừng trong 3 lần tiếp đón gần đây (5-1, 4-2 và 4-3). Nhưng không chỉ ờ Anfield, Liverpool cũng thắng đến 6-3 trên sân Tottenham mùa trước. 

Mùa giải này, Tottenham đang chìm sâu vào khủng hoảng ở nhóm tranh trụ hạng, còn Liverpool có vẻ phấn chấn với sự trở lại của tiền vệ kiến tạo Florian Wirtz, nên nhiều người dự báo về cuộc chiến một chiều ở Anfield.

Liverpool đang đứng thứ 6 với 48 điểm, bước vào trận đấu này với tinh thần cao khi biết rằng một tỉ số đậm đà có thể đưa họ trở lại top 4, nếu trận đấu giữa Manchester United và Aston Villa (cùng 51 điểm) phân thắng bại. 

Chiến thắng trước Wolves ở Cúp FA tuần trước đã bị lu mờ phần nào khi Liverpool để thua 0-1 trên sân Galatasaray ở Champions League giữa tuần. Nhưng giải quyết đội quân rệu rã như Tottenham không phải là chuyện khó với The Reds.

Ngay cả khi không có thủ môn Alisson bị chấn thương, The Reds vẫn rất mạnh mẽ tại Anfield, nơi họ ghi trung bình 3,80 bàn thắng mỗi trận và giành được 2,40 điểm mỗi trận. Thống kê tấn công của họ rất ấn tượng: 2,15 xG trên sân nhà và ghi bàn trong 100% các trận đấu trên sân nhà. Về phòng ngự, quân đội của Arne Slot chỉ để thủng lưới 1,00 bàn mỗi trận trên sân nhà, càng làm tăng thêm sự tự tin cho Liverpool.

Tottenham Hotspur hành quân đến Anfield trong tình trạng khủng hoảng sau 6 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường (kỷ lục của CLB). HLV tạm quyền Igor Tudor cũng đã để thua cả 4 trận cầm quân. 

Tình hình còn tệ hại hơn sau trận thua Atletico Madrid 2-5 hôm giữa tuần: Một pha va chạm đầu kinh hoàng giữa đội trưởng Cristian Romero và Joao Palhinha trong những giây cuối cùng ở Madrid đã khiến cả hai không thể tham dự trận đấu tại Anfield do quy định về chấn động não.

Trung vệ Micky van de Ven cũng vắng mặt do án treo giò sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận thua Crystal Palace 1-3 tuần trước. Yves Bissouma đã gia nhập danh sách dài các cầu thủ vắng mặt do chấn thương, cùng với James Maddison, Dejan Kulusevski và Mohammed Kudus.

Đội hình sứt mẻ nghiêm trọng cả trong phòng thủ lẫn tuyến giữa sẽ đặt thế trận vào tay chủ nhà Liverpool, như Atletico vừa làm được với 4 bàn thắng liên tiếp trong 22 phút đầu.

Thành tích đối đầu trực tiếp nghiêng hẳn về Liverpool: 24 chiến thắng trong 41 lần gặp nhau gần nhất, với 71% số trận đấu có hơn 2.5 bàn thắng và 66% cả hai đội ghi bàn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mọi người đều thống nhất chiến thắng cách biệt cho Liverpool. Cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số nhẹ nhàng 2-0, giống như cựu tiền đạo Chris Sutton. Trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn tỉ số 3-0. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán đôi bên cùng ghi bàn với tỉ số 3-1.

Dự đoán: Liverpool – Tottenham 3-1

Đối đầu trực tiếp

Liverpool chỉ thua 1 trong 31 trận sân nhà gần nhất trước Tottenham tại Giải Ngoại hạng Anh

Mohamed Salah ghi 16 bàn thắng vào lưới Tottenham trong sự nghiệp ở tất cả các giải đấu, 12 trong số đó được ghi ở Premier League, chỉ có Alan Shearer (14) ghi nhiều bàn thắng hơn vào lưới Tottenham ở giải đấu này.

20-12-2025

Tottenham

Liverpool

1-2

27-4-2025

Liverpool

Tottenham

5-1

22-12-2024

Tottenham

Liverpool

3-6

05-5-2024

Liverpool

Tottenham

4-2

30-9-2023

Tottenham

Liverpool

2-1

30-4-2023

Liverpool

Tottenham

4-3

06-11-2022

Tottenham

Liverpool

1-2

07-5-2022

Liverpool

Tottenham

1-1

19-12-2021

Tottenham

Liverpool

2-2

28-1-2021

Tottenham

Liverpool

1-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

15/3 23:30

[6] Liverpool vs Tottenham [16]

1.925

0 : 1 1/2

1.95

2.00

3 1/4

1.85

15/3 23:30

[6] Liverpool vs Tottenham [16]

1.825

0 : 1 1/2

2.05

1.90

3 1/4

1.95

15/3 23:30

[6] Liverpool vs Tottenham [16]

2.025

0 : 1 3/4

1.875

1.875

3 1/4

1.975

15/3 23:30

[6] Liverpool vs Tottenham [16]

2.00

0 : 1 3/4

1.875

1.925

3 1/2

1.925

Tỉ lệ xuất phát của trận đấu vào tuần trước đã rất chênh lệch khi Liverpool chấp Tottenham đến 1 trái rưỡi, 92-95. Đến hôm qua, thị trường biến động lớn nên Liverpool chấp thành 1 trái rưỡi 2 trái ăn đủ, thua 87. Nhưng sáng nay, giá chủ nhà vẫn đang giảm và nhiều khả năng sẽ còn ăn 9 lúc bóng lăn. Theo chủ nhà an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Liverpool – Tottenham: Đè bẹp Gà trống - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Liverpool – Tottenham: Đè bẹp Gà trống - Ảnh 3.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là Liverpool thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 được 8.8, trong lúc 2-0 và 3-1 ăn 9.2, 3-0 ăn 10 còn 1-0 ăn 12. Hòa không phải là đáp án đúng khi 1-1 ăn đến 12, còn 0-0 ăn luôn 30. Các tỉ số Tottenham thắng đều được thưởng rất cao khi 1-2 ăn đến 25, cỏn 0-1 ăn 34.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Manchester United - Aston Villa: Chủ nhàn sẽ thắng khách mỏi

Soi tỉ số trận Manchester United - Aston Villa: Chủ nhàn sẽ thắng khách mỏi

(NLĐO) - Manchester United có cơ hội củng cố ngôi thứ 3 khi tiếp đón Aston Villa, đối thủ mà họ từng thắng trong 3 lần đụng độ gần nhất ở Old Trafford.

HLV Arteta có linh cảm đặc biệt về thần đồng 16 tuổi

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta tiết lộ linh cảm đặc biệt về Max Dowman trước trận Everton và tài năng 16 tuổi đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho Arsenal.

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham

(NLĐO) - Man City tiếp tục chuỗi trận đáng quên khi để West Ham cầm hòa 1-1 tại London, rơi lại phía sau đội đầu bảng Arsenal khá xa trong cuộc đua vô địch.

