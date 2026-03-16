Thể thao

Richarlison ghi bàn phút 90, Tottenham chia điểm Liverpool tại Anfield

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Liverpool đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước Tottenham khi Richarlison gỡ hòa cho "Gà trống" ở phút cuối cùng màn so tài tại sân Anfield.

Trước giờ bóng lăn, Liverpool nhận ra cơ hội chen chân trở lại Top 4 là rất lớn khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea và Aston Villa đều lần lượt sẩy chân. 

Bảo vệ ngôi vô địch mùa trước không còn là chuyện khả thi, thế nhưng khả năng đua tranh suất vé tham dự cúp châu Âu mùa tới lại đang rộng mở với đội bóng của HLV Arne Slot…

Richarlison ghi bàn phút 90, Tottenham chia điểm Liverpool tại Anfield - Ảnh 1.

Tài năng trẻ Rio Ngumoha có màn trình diễn ấn tượng tại Anfield

Tottenham vào trận với muôn vàn khó khăn về lực lượng. HLV Igor Tudor chỉ có thể đăng ký vỏn vẹn 7 cầu thủ dự bị, trong đó có tới hai thủ môn, khi đội bóng thành London có tới 13 cầu thủ vắng mặt vì chấn thương hoặc các lý do khác. Nhà cầm quân người Croatia buộc phải xoay xở chiến thuật và lựa chọn sơ đồ 4-4-2 khi làm khách trên sân Anfield.

"The Kop" nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận với tâm thế của đội chủ nhà được đánh giá vượt trội về nhiều mặt. Phút 18, tỉ số được mở cho Liverpool sau pha đá phạt đẳng cấp của Dominik Szoboszlai. Từ vị trí đá phạt cách khung thành khoảng 25 m, tiền vệ người Hungary tung cú sút hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho thủ môn Guglielmo Vicario phía Tottenham cơ hội cản phá.

Richarlison ghi bàn phút 90, Tottenham chia điểm Liverpool tại Anfield - Ảnh 2.

Dominik Szoboszlai thực hiện siêu phẩm đá phạt, mở tỉ số cho Liverpool

Sau bàn mở tỉ số, Liverpool tiếp tục tạo sức ép lớn. Ryan Gravenberch có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng sút vọt xà, trong khi cú dứt điểm của Cody Gakpo bị Vicario đẩy trúng cột dọc. Tottenham tỏ ra lép vế trong phần lớn hiệp một song vẫn có những tình huống đáp trả đáng chú ý, đặc biệt là các pha không chiến của Richarlison buộc thủ môn Alisson Becker phải cảnh giác cao độ.

Richarlison ghi bàn phút 90, Tottenham chia điểm Liverpool tại Anfield - Ảnh 3.

Hàng thủ Liverpool thi đấu chắc chắn cho đến cuối trận...

Sang hiệp hai, đội khách chơi khởi sắc hơn và sẵn sàng đôi công. Richarlison từng thắng thế trong pha tranh chấp với trung vệ Virgil van Dijk nhưng cú sút của anh không thể đánh bại Alisson. Bên kia chiến tuyến, Liverpool tung Mohamed Salah vào sân nhằm gia tăng sức tấn công, song sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể kết liễu trận đấu.

Richarlison ghi bàn phút 90, Tottenham chia điểm Liverpool tại Anfield - Ảnh 4.

... trước khi bị Richarlison khuất phục ở phút 90

Khi thời gian dần trôi về đoạn cuối, kịch tính bất ngờ xảy ra. Phút 90, từ đường chuyền của Kolo Muani, Richarlison khống chế gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Alisson, ấn định tỉ số hòa 1-1 và mang về điểm số quý giá cho Tottenham.

Richarlison ghi bàn phút 90, Tottenham chia điểm Liverpool tại Anfield - Ảnh 5.

Liverpool đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Tottenham

Kết quả hòa đáng tiếc này chỉ giúp Liverpool có thêm 1 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng khi còn kém đội hạng tư Aston Villa đúng 2 điểm. 

Trong khi đó, Tottenham tạm nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng, dù vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League trong năm 2026. 

Trận hòa tại Anfield có thể trở thành cú hích tinh thần quan trọng cho đội bóng thành London trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Liverpool Dominik Szoboszlai Richarlison Liverpool 1-1 Tottenham vòng 30 Ngoại hạng Anh
