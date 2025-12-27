Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Bàn thắng đẹp mắt của hậu vệ Patrick Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle 1-0 trong trận đấu sớm vòng 18 Premier League diễn ra rạng sáng 27-12.

Newcastle đến làm khách tại sân Old Trafford với sự tự tin cao độ khi đã thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất với Man United. 

Đội chủ nhà trong khi đó không giấu được sự căng thẳng do đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes (chấn thương), Amad Diallo hay Bryan Mbeumo (dự AFCON 2025)…

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 1.

Manuel Ugarte đảm nhiệm tròn vai vị trí của Bruno Fernandes

HLV Ruben Amorim trong lần hiếm hoi kể từ khi nắm quyền tại sân Old Trafford sử dụng hệ thống 4 hậu vệ, với Luke Shaw và Diogo Dalot đá hai biên, Lisandro Martinez cùng Ayden Heaven chơi trung vệ. 

Patrick Dorgu được đẩy lên đá tiền vệ phải và sự cơ động, sức mạnh và cả tính khéo léo của tuyển thủ Đan Mạch này có cơ hội được phát huy tối đa.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 2.

Matheus Cunha xông xáo trên hàng công Man United

Lối chơi giàu thể lực và pressing tầm cao của đoàn quân HLV Eddie Howe từng nhiều lần khiến Man United phải khốn đốn, tuy nhiên lần này, đội chủ sân Old Trafford dường như đã có sự chuẩn bị tốt hơn. 

Mới phút thứ 3, Casemiro đã có cơ hội mở tỉ số nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành đội khách.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 3.

Thủ môn Senne Lammens có ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả cao

Newcastle sau đó dần chiếm thế chủ động, có thời điểm kiểm soát bóng hơn 60% và liên tục gây sức ép bằng những quả tạt từ hai cánh. Phút 13, Bruno Guimarães đánh đầu cận thành buộc thủ môn Senne Lammens phải phản xạ cứu thua.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 24. Từ quả ném biên của Diogo Dalot, Nick Woltemade phá bóng không dứt khoát và Patrick Dorgu lập tức băng vào tung cú vô-lê một chạm từ khoảng cách 15 m, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành Newcastle.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 4.

Patrick Dorgu ghi bàn cho Man United trong thế trận bị dồn ép

TIN LIÊN QUAN

Sau 37 lần ra sân cùng Man United, Dorgu cuối cùng cũng ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội bóng nước Anh. Pha vôlê chân trái từ ngoài vòng cấm của hậu vệ 21 tuổi người Đan Mạch như một món quà vô giá dành tặng "Quỷ đỏ" trong ngày lễ Tặng quà.

Sang hiệp hai, Man United phải chịu sức ép lớn khi HLV Amorim đưa đội hình trở lại sơ đồ năm hậu vệ quen thuộc. Đôi bên liên tiếp tạo ra cơ hội, đáng chú ý là cú dứt điểm dội xà ngang của Benjamin Sesko phía Man United và pha sút xa uy lực của Lewis Hall bên Newcastle.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 5.

Benjamin Sesko dứt điểm dội xà ngang

Hàng loạt cầu thủ trẻ Man United được tung vào sân, bao gồm cả tiền vệ 18 tuổi Jack Fletcher - con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher. 

Đội chủ nhà gồng mình chịu đựng áp lực khủng khiếp mà Newcastle tạo ra, chỉ tiếc các chân sút đội khách tỏ ra thiếu chính xác, trong đó Anthony Gordon bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trong gang tấc.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 6.

Nhiều cầu thủ trẻ được Man United tung vào sân

Chung cuộc, Man United bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn, duy trì thành tích bất bại sân nhà dịp "Boxing Day" suốt 47 năm qua. 

Đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột song thầy trò HLV Amorim vẫn giành trọn 3 điểm quan trọng, tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle - Ảnh 7.

Man United bất bại sân nhà dịp Boxing Day kể từ năm 1978

Newcastle chỉ thắng 1 trong 13 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, đặc biệt tịt ngòi ở 7 trận trong số này, ngậm ngùi dậm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng, vị trí thứ 11.

Tin liên quan

15 cầu thủ có thể vắng mặt khi Man United đụng độ Newcastle

15 cầu thủ có thể vắng mặt khi Man United đụng độ Newcastle

(NLĐO) – Vì nhiều lý do khiến 15 cầu thủ có khả năng phải “ngồi chơi xơi nước” khi Man United tiếp đón Newcastle trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Soi tỉ số trận Manchester United - Newcastle: "Quỷ đỏ" mong lịch sử lặp lại

(NLĐO) - Manchester United muốn quên trận thua Newcastle ở Old Trafford mùa trước khi trông chờ vào lịch sử từng thắng Chích chòe 3 lần trong Ngày Lễ tặng quà.

Vì sao bóng đá Anh luôn nóng bỏng dịp Giáng sinh, Boxing Day?

(NLĐO) – Được xem là "đặc sản truyền thống", bóng đá Anh mùa lễ hội cuối năm thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Man United Casemiro vòng 18 Ngoại hạng Anh Boxing day Ngày tặng quà Patrick Dorgu Man United 1-0 Newcastle
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo