Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle

Newcastle đến làm khách tại sân Old Trafford với sự tự tin cao độ khi đã thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất với Man United.

Đội chủ nhà trong khi đó không giấu được sự căng thẳng do đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes (chấn thương), Amad Diallo hay Bryan Mbeumo (dự AFCON 2025)…



Manuel Ugarte đảm nhiệm tròn vai vị trí của Bruno Fernandes

HLV Ruben Amorim trong lần hiếm hoi kể từ khi nắm quyền tại sân Old Trafford sử dụng hệ thống 4 hậu vệ, với Luke Shaw và Diogo Dalot đá hai biên, Lisandro Martinez cùng Ayden Heaven chơi trung vệ.

Patrick Dorgu được đẩy lên đá tiền vệ phải và sự cơ động, sức mạnh và cả tính khéo léo của tuyển thủ Đan Mạch này có cơ hội được phát huy tối đa.

Matheus Cunha xông xáo trên hàng công Man United

Lối chơi giàu thể lực và pressing tầm cao của đoàn quân HLV Eddie Howe từng nhiều lần khiến Man United phải khốn đốn, tuy nhiên lần này, đội chủ sân Old Trafford dường như đã có sự chuẩn bị tốt hơn.

Mới phút thứ 3, Casemiro đã có cơ hội mở tỉ số nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành đội khách.

Thủ môn Senne Lammens có ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả cao

Newcastle sau đó dần chiếm thế chủ động, có thời điểm kiểm soát bóng hơn 60% và liên tục gây sức ép bằng những quả tạt từ hai cánh. Phút 13, Bruno Guimarães đánh đầu cận thành buộc thủ môn Senne Lammens phải phản xạ cứu thua.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 24. Từ quả ném biên của Diogo Dalot, Nick Woltemade phá bóng không dứt khoát và Patrick Dorgu lập tức băng vào tung cú vô-lê một chạm từ khoảng cách 15 m, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành Newcastle.

Patrick Dorgu ghi bàn cho Man United trong thế trận bị dồn ép

Sau 37 lần ra sân cùng Man United, Dorgu cuối cùng cũng ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội bóng nước Anh. Pha vôlê chân trái từ ngoài vòng cấm của hậu vệ 21 tuổi người Đan Mạch như một món quà vô giá dành tặng "Quỷ đỏ" trong ngày lễ Tặng quà.

Sang hiệp hai, Man United phải chịu sức ép lớn khi HLV Amorim đưa đội hình trở lại sơ đồ năm hậu vệ quen thuộc. Đôi bên liên tiếp tạo ra cơ hội, đáng chú ý là cú dứt điểm dội xà ngang của Benjamin Sesko phía Man United và pha sút xa uy lực của Lewis Hall bên Newcastle.

Benjamin Sesko dứt điểm dội xà ngang

Hàng loạt cầu thủ trẻ Man United được tung vào sân, bao gồm cả tiền vệ 18 tuổi Jack Fletcher - con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher.

Đội chủ nhà gồng mình chịu đựng áp lực khủng khiếp mà Newcastle tạo ra, chỉ tiếc các chân sút đội khách tỏ ra thiếu chính xác, trong đó Anthony Gordon bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trong gang tấc.

Nhiều cầu thủ trẻ được Man United tung vào sân

Chung cuộc, Man United bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn, duy trì thành tích bất bại sân nhà dịp "Boxing Day" suốt 47 năm qua.

Đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột song thầy trò HLV Amorim vẫn giành trọn 3 điểm quan trọng, tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Man United bất bại sân nhà dịp Boxing Day kể từ năm 1978

Newcastle chỉ thắng 1 trong 13 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, đặc biệt tịt ngòi ở 7 trận trong số này, ngậm ngùi dậm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng, vị trí thứ 11.