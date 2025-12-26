HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Soi tỉ số trận Manchester United - Newcastle: "Quỷ đỏ" mong lịch sử lặp lại

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United muốn quên trận thua Newcastle ở Old Trafford mùa trước khi trông chờ vào lịch sử từng thắng Chích chòe 3 lần trong Ngày Lễ tặng quà.

Soi tỉ số trận Manchester United – Newcastle: Quỷ đỏ trông chờ vào lịch sử - Ảnh 1.

Matheus Cunha (Manchester United) và Nick Woltemade (Newcastle)

Manchester United rất muốn quật khởi trở lại sau trận thua Aston Villa 1-2, nhưng đánh bại một Newcastle United đang có phong độ tốt (chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất) là điều nói dễ hơn làm. Hơn thế, Manchester United chỉ thắng 1 trong 3 lần tiếp đón Chích chòe gần đây, thậm chí trận đụng độ mùa trước ở Old Trafford, Quỷ đỏ đã thua trắng 0-2.

Chưa hết, trận chiến lần này sẽ rất khó khăn khi Manchester United mất đội trưởng Bruno Fetnandes vì chấn thương. Những con số thống kê sẽ cho thấy Bruno Fernandes quan trọng như thế nào với Manchester United: Trong 292 trận đấu ở tất cả các giải đấu với Fernandes đá chính, Manchester United tự hào có tỷ lệ thắng 51,7% và khi anh vắng mặt họ chỉ thắng 45,2%. 

Nhưng ở Premier League, tỉ lệ thắng còn chênh lệch hơn: Trong 208 trận mà Bruno góp mặt, Manchester United có tỷ lệ thắng 48,6%, nhưng khi thiếu anh, tỷ lệ này giảm xuống mức đáng báo động là 29,4%.

Hãng thống kê OPTA còn đưa ra một thông số ám ảnh hơn khi quả quyết Manchester United thua 6 trong 7 trận mà Bruno không ra sân (trong khoảng thời gian từ đầu mùa 2022-2023 đến nay). 

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng sẽ không có sự hỗ trợ của những cầu thủ tấn công giỏi nhất của mình như Bryan Mbeumo và Amad Dialli khi bận dự Cúp các quốc gia châu Phi.

Dù sao, Manchester United vẫn còn một lá bùa hộ mệnh, đó là lịch sử Ngày Lễ tặng quà, nơi họ thắng Newcastle cả 3 lần chạm trán trong ngày 26-12. Giới thạo tin cũng cho rằng Manchester United có phong độ không tệ bởi trận thua Aston Villa chỉ mới là trận thua thứ 2 trong 11 trận gần nhất kể từ cuối tháng 9.

Trong khi đó, Chích chòe bước vào trận đấu sau trận hòa 2-2 với Chelsea. Với 7 trong 8 trận sân khách gần nhất có từ 3 bàn thắng trở lên, khả năng trận chiến trên sân Manchester United sẽ có nhiều bàn thắng. Newcastle 'mất' Yoane Wissa dự Cúp các quốc gia châu Phi, nhưng tiền đạo người Cộng hòa Dân chủ Congo không đá chính nên uy lực tấn công của Chích chòe không ảnh hưởng khi Nick Woltemade vẫn đang ghi bàn đều đặn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không mấy người ủng hộ Manchester United chiến thắng. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Newcastle thắng 1-2, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn kết quả hòa 2-2, trong lúc và cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 0-1.

Trận thư hùng giữa Manchester United - Newcastle sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 27-12 (giờ Viêt Nam).

Dự đoán: Manchester United - Newcastle 1-2

Đối đầu trực tiếp

13-4-2025

Newcastle

Manchester Utd

4-1

30-12-2024

Manchester Utd

Newcastle

0-2

15-5-2024

Manchester Utd

Newcastle

3-2

02-12-2023

Newcastle

Manchester Utd

1-0

02-4-2023

Newcastle

Manchester Utd

2-0

16-10-2022

Manchester Utd

Newcastle

0-0

27-12-2021

Newcastle

Manchester Utd

1-1

11-9-2021

Manchester Utd

Newcastle

4-1

21-2-2021

Manchester Utd

Newcastle

3-1

17-10-2020

Newcastle

Manchester Utd

1-4

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

27/12 03:00

[7] Manchester Utd - Newcastle [11]

1.90

0 : 0

2.00

1.80

2 3/4

2.05

27/12 03:00

[7] Manchester Utd - Newcastle [11]

1.875

0 : 0

2.025

2.05

3

1.85

Tỉ lệ ban đầu giữa 2 đội rất cân bằng khi các hãng đều xác định đồng banh, lún tiền (Manchester United ăn 9, thua đủ). Đến sáng nay, giá bên Manchester United giảm chút ít, thành ăn 87, thua đủ. Điều đặc biệt là cả đêm 26-12 chỉ có mỗi 1 trận, xu hướng đặt vào chủ nhà là rất dễ xảy ra với tỉ lệ đồng banh. Dù sao, khi thị trường đổ dồn vào chủ nhà, chọn Chích chòe sẽ vui hơn.

Soi tỉ số trận Manchester United – Newcastle: Quỷ đỏ trông chờ vào lịch sử - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Manchester United – Newcastle: Quỷ đỏ trông chờ vào lịch sử - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất của trận này là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc hòa 2-2 ăn 12 và 0-0 ăn tới 17. Sự cân bằng ở trận này khá rõ ràng khi 2-1 và 1-2 cùng có giá đặt 1 ăn 9.6; 1-0 và 0-1 cũng ăn 12, trong lúc 2-0 ăn 14, còn 0-2 ăn 16.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Tottenham tiếp Liverpool với hy vọng cải thiện vị trí của mình, nhưng khát vọng chiến thắng có thể giúp Liverpool tạo cơn mưa bàn thắng trước Gà trống.

Soi tỉ số trận Manchester City - West Ham: Nối dài những ngày vui ở Etihad

(NLĐO) - Manchester City đang bay cao sẽ không ngần ngại vùi dập hàng phòng thủ nhiều sơ sót của West Ham, đối thủ mà họ thắng trong 9 lần gần nhất ở Etihad.

Soi tỉ số trận Newcastle - Chelsea: Căng thẳng trên sân St James' Park

(NLĐO) - Chelsea muốn thằng để gây áp lực lên cuộc đua tốp đầu, nhưng thắng trên sân St James' Park là điều họ chưa làm đươc trong 3 chuyến viếng thăm gần nhất.

Newcastle Manchester United Soi tỉ số
